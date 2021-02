Pad do PS5 z poważnymi problemami. Gracze narzekają na jego trwałość

Pad do PS5 pod ostrzałem graczy. Kontroler psuje się po niespełna trzech miesiącach od premiery.

Pad do PlayStation 5 - DualSense, to zdecydowanie jeden z najbardziej rewolucyjnych kontrolerów jakie zadebiutowały na rynku w ostatnich latach. Wsparcie dla technologii haptycznej i adaptacyjne spusty zapewniają zupełnie nowe doznania w grach. Problem w tym, że od dnia premiery konsoli, gracze narzekają na prawidłowe funkcjonowanie pada. O ile część problemów udało się rozwiązać wydaną jakiś czas temu aktualizacją systemową, to niestety wad, które właśnie odkryli użytkownicy, już tak łatwo naprawić się nie da.

Choć pojawiały się już pogłoski o tym, że DualSense został wykonany, co najwyżej, z przeciętnej jakości materiałów, to do tej pory nie było konkretnych dowodów na poparcie tej tezy. Co innego teraz - gracze masowo zaczynają zgłaszać problemy dotyczące tzw. "dryfujących" analogów w padzie. Sprawia to, że gałki analogowe działają znacznie mniej precyzyjnie. Co więcej, niektórzy z użytkowników zauważyli nawet, że ich postacie czy kamera w grach poruszają się samoczynnie.

"Dryfowanie" analogów nie jest wyjątkowym zjawiskiem, pojawia się ono bardzo często na wysłużonych już urządzeniach. Problem w tym, że najstarsze pady do PS5 mają niespełna trzy miesiące! Jeśli dodamy do tego dużą liczbę zgłoszeń tej usterki, to może to świadczy tylko o jednym - DualSense został wykonany z niskiej jakości materiałów, które nie wytrzymują intensywnego użytkowania.

Sony nie wydało jeszcze oficjalnego oświadczenie w tej sprawie i raczej mało prawdopodobne jest, że takowe w ogóle się pojawi. Szczególnie, że powyżej opisana usterka jest objęta gwarancją, co oznacza, że możecie zgłosić problem do Sony i wysłać kontroler do naprawy. Musicie jednak liczyć się z tym, że pozostaniecie bez urządzenia na co najmniej kilka tygodni. Takie wady nie przystają jeszcze "świeżym" urządzeniom nowej generacji.

Nie jest to dobra wiadomość zarówno dla obecnych, jak i przyszłych posiadaczy PS5. DualSense może i jest rewolucyjny, ale i mocno wadliwy. Miejmy nadzieję, że w kolejnej partii urządzeń producent zadba o lepsze jego dopracowanie.

