Paint doczekał się nowej wersji, Narzędzie Wycinanie zaktualizowane

Paint towarzyszy systemom Windows od wielu lat, Wycinanie pojawiło się wraz z Windows 10.

Microsoft zdecydował się na umożliwienie aktualizacji niektórych narzędzi systemowych bez konieczności aktualizowania całego systemu. Jeśli chodzi o Paint, w 2017 roku ogłoszono, że zniknie, zastąpiony całkowicie przez Paint 3D. Producent wycofał się jednak z tych planów pod naciskiem użytkowników. Paint pozostał, ale został wyjęty z systemu i umieszczony w Microsoft Store, gdzie od czasu do czas jest aktualizowany. Tak właśnie stało się dzisiaj - nowa wersja to nie tylko poprawki i usprawnienia, ale także nowa ikonka dla tej aplikacji.

Narzędzie Wycinek i szkic pojawiło się w Windows 10 w 2018 roku. Jest bardzo praktycznym rozwiązaniem - eliminuje potrzebę instalacji narzędzi firm trzecich do tworzenia zrzutów ekranu. Jednak również i ono zostanie przerzucone do firmowego sklepu, gdzie będzie można aktualizować je niezależnie od systemu. Zarówno Paint, jak i Wycinek to lekkie narzędzia i ich ewentualne nieobecność w systemowych aktualizacjach nie zrobi dużej różnicy. Jednak możliwość oddzielnej aktualizacji jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą wprowadzać na bieżąco kolejnych wersji Windows 10, ale korzystają z wymienionych narzędzi i chcą mieć ich najświeższe edycje.

Źródło: Neowin