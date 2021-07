Pali się gigantyczna bateria Tesli! Co na to Elon Musk?

Media z Australii donoszą, że zapaliła się 13 tonowa bateria litowa znajdująca się w jednym z kontenerów, który jest częścią jednej z największych baterii wyprodukowanych przez Teslę. Jak wygląda gaszenie Victorian Big Battery?

Do pożaru doszło w Moorabool w stanie Victoria w Australii. Zgłoszenie wpłynęło do FRV (Fire Rescue Victoria) - lokalnej straży pożarnej, która walczy z ogniem i opanowuje sytuację. Co ciekawe do monitorowania akcji gaśniczej zostały wysłane drony, które z wykorzystaniem specjalnie przeszkolonego operatora obserwują przebieg akcji gaśniczej z powietrza.

Lokalne władze wydały ostrzeżenie w związku z toksycznym dymem, który wydobywa się z płonącego modułu. Informacja została wydana przez VicEmergency - odpowiednika polskiego Alertu RCB.

Victoria's big battery project has hit a snag. One of the massive Tesla battery packs at the Moorabool site has gone up in flames. https://t.co/5zYfOfohG3 #7NEWS pic.twitter.com/8obtcP61X1