Palit prezentuje swoje wersje RTX 3080 Ti oraz 3070 Ti

RTX 3080 Ti oraz RTX 3070 Ti dostępne będą w wersjach GameRock i GamingPro.

Palit Microsystems Ltd jest jednym z producentów kart graficznych, którzy ściśle współpracują z Nvidią, dlatego mógł zaprezentować swoje wersje układów już w dniu ich oficjalnej prezentacji. Karty dedykowane są przede wszystkim graczom, którym mają dawać wydajność i szybkość do najbardziej wymagających produkcji. Czym różnią się od modeli referencyjnych?

Seria Palit GeForce RTX 3070 Ti jest wyposażona w opatentowane ciepłowody Double-U. Jak podaje producent, zapewniają one o 20% większą powierzchnię rozpraszania ciepła i zmniejszają maksymalną temperaturę procesora graficznego o 5°C. Dzięki swojemu kształtowi - ma on formę litery U - sześć ciepłowodów zapewnia wydajność jak przy ośmiu ciepłowodach o tradycyjnym kształcie. Obie karty wychodzą w serii GameRock - mają podświetlenie ARGB. Z kolei GamingPro to tradycyjny wygląd oraz wentylatory TurboFan 3.0.

Dla graczy zainteresowanych kartami o tradycyjnym wyglądzie najlepszym wyborem jest seria Palit „GamingPro”. Karty wyposażone w wydajny układ chłodzenia i zaawansowane wentylatory TurboFan 3.0, seria GamingPro są zoptymalizowane pod kątem najwyższej wydajności w grach. Łącząc stalowo-czarną kolorystykę z oświetleniem ARGB umożliwiają dostosowanie efektów świetlnych do własnego stylu każdego gracza. Cała seria składa się z następujących modeli:

GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC: 12GB GDDR6X

GeForce RTX 3080 Ti GameRock: 12GB GDDR6X

GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC: 8GB GDDR6X

GeForce RTX 3070 Ti GameRock: 8GB GDDR6X

GeForce RTX 3080 Ti GamingPro: 12GB GDDR6X

GeForce RTX 3070 Ti GamingPro: 8GB GDDR6X

Niestety, ceny kart nie zostały jeszcze podane.