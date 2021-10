Pamięć DDR5? Przygotuj się na większy wydatek

Producenci płyt głównych prezentują pierwsze modele dla kolejnej generacji procesorów Intela, która obsłuży pamięć DDR5. MSI zapowiada jednak, że jej koszty będą znacznie większe od DDR4. O ile konkretnie?

Pamięć DDR5 zapowiada się rewelacyjnie - procesory Alder Lake umożliwią transfer danych z szybkością 6200 MT/s i wyższą, co znacznie wpłynie na wydajność urządzeń, a co za tym idzie - komfort użytkowników. Jednak wiąże się to z podniesieniem cen sprzętu korzystającego z DDR5. Na blogu MSI opublikowany został wpis, w którym producent ocenia, że w stosunku do DDR4 cena będzie wyższa o 50-60%. Potrzeba będzie co najmniej dwóch lat, aby ceny nowych modułów spadły "w okolice" pamięci DDR4.

Zazwyczaj nowa generacja pamięci kosztuje o 30-40% więcej od poprzedniej, jednak moduły DDR5 mają dodatkowe komponenty, zwiększające koszty produkcji. Ponadto szybkość oferowanego przez nie transferu jest wyższa o 50%, dlatego owszem - zapłacimy więcej, ale za konkretną specyfikację. Płyty główne Intel Z690 obsłużą oba standardy, będzie więc można wybrać, czy chce się dopłacić i mieć lepiej, czy też pozostać przy standardowych obecnie rozwiązaniach.

