Pamięć GDDR7 już jest! Zobacz, jakie możliwości zyskasz dzięki niej

Samsung zaprezentował układy pamięci GDDR7. Zapowiadają się kolosalne zmiany na lepsze!

Samsung Electronics zaprezentował oficjalnie najnowszą generację GDDR7 (Graphics Double Data Rate). Producent obiecuje, że znacznie podniesie to szybkość wymiany danych i wydajność, a pierwsi partnerzy handlowi otrzymają swoje próbki jeszcze w tym roku. Moduły 2 GB pozwolą na zwiększenie szybkości transferu danych o 40%, pozwalając na osiągnięcie 1,5 TB/s i 32 Gbps na pin. Dla porównania - układy GDDR6 to szybkośc do 1,1 TB/s.

Produkcja modułów pamięci GDDR7 była możliwa dzięki zastosowaniu metody przesyłania sygnałów o nazwie Pulse Amplitude Modulation-3 (PAM3). Zastąpiła ona poprzednią, nazwaną Non-Return to Zero (NRZ). PAM3 umożliwia przesłanie 50% więcej danych niż NRZ w tym samym cyklu sygnałowym, ponadto obniża zapotrzebowanie na moc o ok. 20%. Wykonanie modułów ma także wpływ na wydajniejsze odprowadzanie temperatury, zapobiegając przegrzewaniu się układów.

Nowa generacja układów GDDR ma posłużyć na rynku do zaspokojenia coraz większych potrzeb związanych z wdrażaniem sztucznej inteligencji oraz znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest szybki transfer danych i duże moce obliczeniowe - zaczynając od stacji roboczych, kończąc na komputerach gamingowych. Tak więc kolejne lata zapowiadają się bardzo obiecująco pod względem możliwości, jakie będą osiągać komputery.

Źródło: Neowin/Samsung