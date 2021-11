Pamiętacie Zorro? Od dzisiaj można go obejrzeć na Netflixie

Od dziś na platformę Netflix powraca znany tytuł "Legenda Zorro", w którym to możemy zobaczyć takich aktorów jak Antonio Banderas oraz Catherine Zeta-Jones.

"Legenda Zorro" to amerykański film przygodowy wyreżyserowany przez Martina Campbella w 2005 roku. Jest to kontynuacja filmu "Maska Zorro", gdzie w roli głównej występuje niezwykle utalentowany Antonio Banderas. Akcja dzieje się w 1850 roku, gdy Kalifornia zostaje włączona do USA. Zorro ma za zadanie przeciwdziałać tajnej organizacji Rycerzy Aragonii, którzy mają w planach wywołanie wojny domowej.

fot. Netflix

Legenda Zorro

reż. Martin Campbell

Don Alejandro de la Vega powraca jako zamaskowany mściciel Zorro, aby stawić czoło spiskowi, który ma uniemożliwić wejście Kalifornii w skład Stanów Zjednoczonych.

Reżyser: Martin Campbell

Martin Campbell Scenariusz: Roberto Orci, Alex Kurtzman, Ted Elliott, Terry Rossio

Roberto Orci, Alex Kurtzman, Ted Elliott, Terry Rossio Obsada: Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Rufus Sewell, Nick Chinlund, Julio Oscar Mechoso, Shuler Hensley, Michael Emerson, Adrian Alonso, Alberto Reyes, Gustavo Sanchez Parra, Giocanna Zacarias, Pedro Armendariz Jr.

Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Rufus Sewell, Nick Chinlund, Julio Oscar Mechoso, Shuler Hensley, Michael Emerson, Adrian Alonso, Alberto Reyes, Gustavo Sanchez Parra, Giocanna Zacarias, Pedro Armendariz Jr. Gatunek: Akcja i przygoda

Akcja i przygoda Kategorie: Emocjonujący

Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

Film "Legenda Zorro" będzie dostępny do obejrzenia na platformie Netflix od dziś — zarejestruj się i oglądaj już od 29 zł za miesiąc. Sprawdź, jakie jeszcze seriale pojawiają się w tym miesiącu na platformie, tutaj.

