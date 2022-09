Pamiętacie wybuchający Galaxy Note 7? Nowe Samsungi też mogą mieć ten problem

Wydawało się, że wybuchające baterie w smartfonach Samsunga to tylko błędy młodości. Według najnowszych informacji, głośna afera może się powtórzyć - baterie wielu modeli nie wytrzymują presji!

Nowoczesne smartfony są ogólnie bardzo wytrzymałe i długowieczne. Ekrany mogą wyświetlać obrazy przez długie lata, nowe procesory się nie psują i są wystarczająco sprawne, aby przetrwać wiele miesięcy użytkowania. Jednak jest jeden komponent, który nie tylko psuje się najszybciej, ale też jego awaria może być najbardziej niebezpieczna w skutkach. Mówię oczywiście o baterii.

Okazuje się, że Samsung znowu ma problem ze swoimi ogniwami. Historię pechowego Galaxy Note 7 znamy wszyscy - przez wadę fabryczną telefon mógł wybuchnąć, przez co całą seria telefonów musiała zostać wycofana ze sprzedaży, a kilka osób doświadczyło poważnych kontuzji przez wadliwe ogniwa. Wydawało się, że ten problem jest już za nami, jednak najnowsze informacje wskazują na to, że od wielu lat baterie Samsunga mają o wiele więcej problemów niż telefony konkurencji.

Pierwsze informacje na temat problemów z bateriami Samsunga przedstawił znany brytyjski youtuber Mrwhosetheboss. Zauważa on, że spośród wielu telefonów w jego magazynie, tylko smartfony od Samsunga wydają się mieć problemy z bateriami. Wszystkie telefony są przez niego przechowywane w tym samym miejscu i w tych samych warunkach, nie jest to więc kwestia warunków atmosferycznych czy wilgoci.

Youtuber pokazuje telefony Samsunga, których baterie puchną nawet po dwóch latach przechowywania. Co ciekawe, urządzenia innych producentów - czy to Apple, czy Google, czy innych marek - zupełnie nie doświadczają tego problemu. Jest to ewidentnie kwestia sprzętu koreańskiego giganta.

I’ve had several Samsung phone batteries swell up years after I stopped using them. Never any other brand. https://t.co/mhbAAkp9UA — Marques Brownlee (@MKBHD) September 27, 2022

To jednak nie wszystko. Po opublikowaniu powyższego filmu przez Mrwhosetheboss, wiele innych znanych osobistości ze świata technologii zaczęło potwierdzać informacje podane przez Brytyjczyka. Kolejny znany youtuber, Marques Brownlee, potwierdził z oryginalnego filmu - Galaxy w jego posiadaniu miewały problemy z puchnącą baterią, podczas gdy inne marki nigdy nie mierzyły się z takimi problemami.

Dlaczego to duży problem?

Wszyscy pamiętamy fiasko związane z Galaxy Note 7. Od tego czasu baterie w smartfonach są pod jeszcze większą uwagą niż wcześniej - błąd w produkcji tamtego ogniwa sprawił, że kilka telefonów wybuchło, a nawet wprowadzono zakaz latania z nimi w samolotach.

Awarie baterii mogą być niesamowicie niebezpieczne. W środku znajduje się wiele niebezpiecznych chemikaliów, które mogą spowodować eksplozje, są też często bardzo niezdrowe dla człowieka. Jeśli więc taka awaria zdarzy się w naszym otoczeniu, możemy być narażeni na naprawdę duże niebezpieczeństwo.

Dlaczego może to wcale nie być duży problem?

Z drugiej jednak strony warto zauważyć, że przywoływane awarie nie zdarzyły się w czasie normalnego korzystania z telefonów. Stało się to dopiero po długim czasie przechowywania ich (za każdym razem ponad 2 lata), podczas którego ich baterie nie były ładowane. Dodatkowo, poziom ich naładowania wynosił 0%. Dobre praktyki przechowywania urządzeń elektronicznych sugerują, aby poziom ich naładowania nie spadał do 0% - może się więc okazać, że jest to problem, który nie dotknie nas w żaden sposób gdy będziemy korzystać z naszego telefonu.

Oczywiście inną kwestią jest fakt, że mimo tego, inne marki nie wydają się mieć takiego samego problemu nawet w złych warunkach przechowywania. Może to być nadal spowodowane błędem Samsunga, ewentualnie specyficznym sposobem fabrykacji kontrolerów ogniw, które źle wpływają na możliwość ich przechowywania. Jak tylko Samsung ustosunkuje się do tego problemu będziemy aktualizować nasz post.