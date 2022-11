Pamiętasz Pokemony? Biedronka oferuje nostalgiczny powrót do przeszłości za mniej niż stówę [24.11.2022]

Któż nie kochał Pokemonów? Moda na nie niedawno powróciła. Teraz Biedronka oferuje nam kolejny produkt, który przeniesie nas do dawnych lat.

Biedronka wie, że lubimy Pokemony. W latach 90. kolekcjonowaliśmy karty, wymienialiśmy się postaciami oraz gromadziliśmy gadżety z tym motywem. Od pewnego czasu, głównie dzięki popularnej aplikacji, Pokemony powróciły i pozwoliły nam poczuć klimat lat 90., choć w nowoczesnym wydaniu. Sklepy znów pełne są gadżetów dla kolekcjonerów. Tymczasem na wirtualnych półkach Biedronki pojawiła się interaktywna gra elektroniczna w zgadywanie, która zapewne ci się spodoba.

POKEMON elektroniczna gra Trainer Guess, edycja Kanto

Na stronie sklepu online Biedronka Home znajdziemy taki opis:

Sprawdź swoją wiedzę i zbierz 151 Pokémonów z regionu Kanto! Pomyśl o jakimś Pokémonie i poprawnie odpowiedz na moje pytania, a ja zgadnę, którego z nich wybrałeś. Informacje o każdym Pokémonie znajdziesz w przewodniku trenera Pokémonów, dołączonym do gry. Każdy Pokémon, którego odgadnę dzięki Twoim odpowiedziom, zostanie automatycznie dodany do Twojej elektronicznej kolekcji. Spróbujmy zebrać je wszystkie! Ta interaktywna gra w zgadywanie, z rozpoznawaniem głosu oraz efektami dźwiękowymi i świetlnymi, to wymarzony prezent dla każdego fana Pokémonów. Możesz w nią grać wszędzie, gdzie chcesz, nie tylko w domu!

Trzeba więc przyznać, że ta gra zapowiada się naprawdę nieźle. To może być świetna propozycja na spędzanie długich zimowych wieczorów.

Parametry:

Tryb Wypróbuj Mnie

W zestawie przewodnik trenera Pokémonów

3 baterie AAA załączone do zestawu

Materiał: plastik

Kolor: wielokolorowy

Wymiary: 19 x 12,8 x 10 cm

Waga: 0.125 kg

Ilość elementów: 2

Opis elementów: gra, przewodnik trenera Pokémonów

Zasilanie: baterie AAA

Przedział wiekowy: 6+

Cena gry w sklepie Biedronka Home: 99 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

