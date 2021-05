Pan Spinacz z Office wraca! Pojawi się... na telefonach

Pamiętasz irytującego asystenta pakietu Office, który w latach 1997-2001 pojawiał się we wszystkich wydaniach pakietu? Po dwudziestu latach bezrobocia powraca.

Microsoft ogłosił powrót Pana Spinacza, ale spokojnie - nie pojawi się w żadnym wydaniu Office... a przynajmniej na to wygląda. Wielki come back został ogłoszony na Twitterze, gdzie MS zaprezentował gotowe tapety ze Spinaczem, które każdy może za darmo pobierać i ustawić na swoim telefonie jako tło. No i w sumie tyle - jeśli chcesz mieć Spinacza u siebie, nie musisz wchodzić na konto Microsoftu na Twitterze - otwórz jedną z czterech przygotowanych tapet poniżej i ustaw jako tło dla swojego ekranu głównego smartfona.

Pan Spinacz jest dla Microsoftu takim symbolem, jak dla Segi Sonic czy Myszka Miki dla Disneya. Choć dawno temu, we wspomnianym okresie 1997-2001, wszyscy mieli go serdecznie dość. Co ciekawe, mało kto pamięta, że można było zmienić go na innego asystenta - do wyboru otrzymywaliśmy m.in. psa, kota i... czarodzieja. Ale to dawne czasy. W kwietniu Microsoftowi stuknęło 46 lat, może stąd ten sentymentalny pomysł na przypomnienie, jak drzewiej bywało?

Źródło: WCCF Tech