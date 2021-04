PanaCast 50 i PanaCast 20 - oto najnowsze inteligentne urządzenia wideo marki Jabra

Nowe produkty z rodziny PanaCast to nie tylko wysokiej klasy wideo i audio, ale również zaawansowana SI. Co potrafią?

Spis treści

Jabra PanaCast 50 - pierwsze na świecie inteligentne rozwiązanie do wideokonferencji

Jabra PanaCast 50 to urządzenie plug and play, które inteligentnie dostosowuje transmisję wideo do jego przebiegu. W celu automatycznej regulacji kadru w zależności od tego, co się dzieje na spotkaniu, została wdrożona funkcja Virtual Director, która wykorzystuje oparte na sztucznej inteligencji strumienie wideo i audio oraz zastrzeżone algorytmy Jabra. Zespół trzech 13-megapikselowych kamer o wysokiej rozdzielczości zapewnia realistyczne, 180-stopniowe pole widzenia i panoramiczny widok o rozdzielczości 4K, obejmujący całe pomieszczenie.

Jabra PanaCast 50 wyposażono w dziewięć wydajnych procesorów do przetwarzania brzegowego, w tym dwa procesory sztucznej inteligencji do zastosowań audio i wideo. Dzięki temu funkcja Inteligentny zoom zawsze ustawia użytkownika w kadrze, zaś Virtual Director przenosi kadry wideo między osobami aktualnie mówiącymi, w zależności od tego, co się dzieje na spotkaniu. PanaCast 50 zbiera także anonimowe metadane - dotyczą one liczby osób na spotkaniu oraz informacje liczbowe w czasie rzeczywistym.

Ponadto PanaCast 50 ma osiem wbudowanych mikrofonów kształtujących wiązkę z funkcją precyzyjnego wykrywania głosu - oraz cztery donośne głośniki - dwa 50-milimetrowe niskotonowe i dwa 20-milimetrowe wysokotonowe.

Urządzenie będzie dostępne od 15 czerwca 2021 r. w kolorze czarnym i szarym, a rekomendowana cena producenta to 1065 EUR, czyli niecałe 4900 zł.

Jabra PanaCast 20 - kieszonkowe urządzenie z silnymi zabezpieczeniami

Jabra PanaCast 20 to kamera wideo z funkcjami sztucznej inteligencji. W urządzeniu mamy zaawansowane funkcje, niewymagające wysyłania danych do chmury ani instalowania dodatkowego oprogramowania, co minimalizuje ryzyko naruszeń bezpieczeństwa. Dodatkowo zaletą jest osłona obiektywu, gwarantująca poczucie prywatności i zapobiegająca przypadkowemu włączeniu kamery. PanaCast 20 oferuje wideo o rozdzielczości 4K Ultra HD, HDR, a także personalizowany Inteligentny zoom. Wśród funkcji mamy także automatyczną korekcję oświetlenia oraz obraz w obrazie.

JabraPanaCast 20 znajdzie się w sprzedaży 1 sierpnia 2021 r. Rekomendowana cena producenta to 267 EUR, czyli 1220 PLN.