Panasonic Lumix S5 - pełnoklatkowy bezlusterkowiec, na który długo czekaliśmy

Z powodu restrykcji, jakie przyniosła pandemia, na całym świecie nastąpiło wiele zmian. Całe szczęście najnowsze technologie pozwoliły utrzymać stały kontakt z bliskimi - Lumix wychodzi naprzeciw zmianom i skupia się na najważniejszych potrzebach swoich użytkowników. Rosnące zapotrzebowanie na małe i lekkie bezlusterkowe kamery o dużej swobodzie działania sprawiły, że Lumix stworzył aparat nowej generacji.

Najnowszy model Lumix S5 uosabia nową strategię marki. S5 jest skierowany do szerokiego grona użytkowników - twórców, którzy zajmują się zarówno wykonywaniem zdjęć, jak i filmów. Lumix stawia na artystów, którzy pragną uwolnić swoją kreatywność bez żadnych kompromisów.

Yosuke Yamane, prezes działu obrazowania w firmie Panasonic zapewnia, że celem firmy jest przede wszystkim wspieranie różnego rodzaju twórców - od twórców profesjonalnych, którzy tworzą dzieła wideo na najwyższym poziomie, do amatorów, którzy dzielą się swoimi osobistymi zainteresowaniami za pomocą filmów i zdjęć w social mediach.

S1/S1R/S1H które miały premierę w zeszłym roku były wysoko oceniane jako bezkompromisowe narzędzia dla profesjonalistów. Nowy S5 skondensował ich wysoką jakość zdjęć i wideo w korpusie, który jest mobilny jak model GH5.

S5 to model, który łączy w sobie zarówno wydajność, jak i wysoką jakość obrazu i video z poprzedniej serii S1, jednak tym razem w kompaktowej i lekkiej odsłonie. Lumix 5S to połączenie tego co najlepsze w S1 i S1H, włączając w to funkcje Full V-Log i V-Gamut (kompatybilne z popularną kolorymetrią "VariCam Look").

Wyposażony w ten sam 24-megapikselowy sensor, który znajduje się w S1 oraz Dual Native ISO (podwójna stabilizacja obrazu), który okrył się taką sławą w Varicam i S1H - S5 oferuje wyjątkową niską czułość ISO i szeroki zakres dynamiczny. Dzięki takiej stabilizacji czas otwarcia migawki jest dłuższy o 6.5 stopnia. Po raz pierwszy w pełnoklatkowym aparacie pojawia się Live View Composite, dzięki czemu możesz cały czas widzieć rejestrowany obraz i to Ty decydujesz, kiedy zakończyć ekspozycję (na przykład, gdy nocą fotografujesz rozmazane światła w mieście).

Autofocus LUMIX S5 jest wyposażony w ulepszoną technologię wykrywania ciała, twarzy, oczu, a nawet zwierząt. Oprócz tego w S5 opracowano nowy algorytm. Dzięki ulepszonej technologii, AF jest na tyle zaawansowany, że zarówno w przypadku zdjęć, jak i wideo pomoże Ci zarejestrować wszystko, w co tylko wycelujesz aparat.

Lumix nie tylko chce dostarczać najlepsze technologie, ale pragnie jeszcze bardziej wspierać swoich klientów i ich potrzeby. Firma wychodzi naprzeciw amatorskim fotografom i twórcom video, którzy tak samo jak profesjonaliści mogą teraz dzielić się swoimi emocjami za pomocą video i fotografii.

Lumix zamierza również rozszerzyć gamę wymiennych obiektywów. Obecnie standardowym kitowym obiektywem dla S5 jest 20-60 mm. Lumix opracowuje jednak teleobiektyw zmiennoogniskowy 70-300 mm F4,5-5,6 oraz obiektywy stałoogniskowe 24 mm, 35 mm, 50 mm i 85 mm, więc to niezła gratka dla zaawansowanych fotografów, dla których kitowy obiektyw jest niewystarczający.

Wszystkie obiektywy mają być takich samych rozmiarów (oprócz teleobiektywu).

Ponadto Lumix obiecuje także wypuszczenie obiektywu szerszego od 24mm i obiecuje, że jeszcze bardziej rozszerzy asortyment obiektywów stałoogniskowych, od szerokich kątów aż po teleobiektywy. Wisienką na torcie jest mocowanie L-Mount, które wykorzystano w obiektywach Lumix. Pozwoli to na miksowanie i dopasowywanie dowolnych szkieł od Leici i Sigmy.

Podsumowanie Lumix S5:

wysoka czułość,

tryb wysokiej rozdzielczości,

tryb kompozycji podglądu na żywo,

postprodukcja na wysokim poziomie,

migawka 1/8000 s,

stabilizacja obrazu,

czas ciągłego nagrywania 4K,

format obrazu HDR wykorzystujący technologię wideo w formacie HLG,

funkcja Slow&Quick z liczbą klatek na sekundę w FHD do 180 fps.,

profesjonalna kontrola ekspozycji: dostęp do Waveform Monitor, pomiar punktowy luminancji, możliwość dodawania własnych LUT-ów.

V-Log z 14+ stopniami zakresu dynamicznego,

nagrywanie w zwolnionym i szybkim tempie,

Aby pozostać niezawodną marką, wraz z S5 Lumix planuje wydać aktualizację oprogramowania jeszcze w tym roku. Pozwoli to na dostęp do video C4K i RAW video data, przez HDMI, przy podłączeniu ATOMOS NINJA V i zapewni dostęp do 5,9k raw przy 30 fps.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na live streaming - jeszcze tej jesieni Lumix zaplanował wypuścić oprogramowanie systemowe - Lumix Webcam Software.

To wszystko mieści się w obudowie ze stopu magnezu, która umożliwia pracę nawet w 40 stopniach.

Lumix będzie dostępny w sprzedaży pod koniec września lub na początku października.