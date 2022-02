Panasonic przedstawia nowego bezlusterkowca!

Lumix GH6 jest najnowszym flagowym modelem cyfrowego aparatu bezusterkowego. Co o nim wiemy?

Pierwszy model z serii GH został zaprezentowany w 2009 roku. Firma cały czas wdrażała innowacyjne funkcje i rozwijała tę serię aparatów. Obecnie mamy możliwość zobaczyć nową wersję - GH6.

Co nowego pojawi się w modelu GH6?

Przede wszystkim firma opracowała nową matrycę Live MOS i zwiększyła efektywną liczbę pikseli o ponad 20% - za wysoką rozdzielczość odpowiada teraz 25,2 megapiksela.

Zobacz również:

Nagrywanie wideo odbywa się w formatach 4:2:2 10-bit C4K 60p*3, 4:2:0 10-bit 4K120p, 4:2:2 10bit FHD 240p HFR (duża liczba klatek na sekundę) i FHD maksymalnie 300 kl./s VFR (zmienna szybkość klatek). Nagrywany materiał można w czasie rzeczywistym wyświetlać na monitorze.

Za stabilizację obrazu odpowiada 5-osiowy czujnik żyroskopowy z nowym algorytmem. Za pomocą algorytmu aparat będzie precyzyjnie oceniać przyczynę drgań i stosować odpowiednią kompensację w zależności od rodzaju ruchu. Zdaniem producenta pomoże to usprawnić fotografowanie z ręki.

Oprócz tego aparat posiada możliwość podłączenia kilku rodzajów mikrofonów zewnętrznych do nagrywania zarówno dźwięków otoczenia jak i głosów osób mówiących.

Co z obiektywami?

Jest to jedno z najważniejszych pytań, nad którymi należy się zastanowić przed zakupem aparatu. Nasze możliwości fotograficzne mogą być ograniczone przez to, że producent po prostu nie nadąża z wprowadzaniem obiektywów na rynek. Ten problem szczególnie dotyczy aparatów bezusterkowych. Jak sytuacja wygląda w przypadku nowego Lumixa GH6?

Z myślą o aparacie Lumix GH6, firma Panasonic sprawdziła i zaktualizowała oprogramowanie sprzętowe obiektywów serii Panasonic G. Seria ta szczyci się gamą 30 obiektywów. Dodatkowo zostaną zaktualizowane niektóre inne obiektywy.

fot. Panasonic

Podsumowując można powiedzieć, że nowy aparat Lumix GH6 wydaje się być zaprojektowany z myślą o profesjonalistach a także osobach aspirujących do tego miana. Wiele funkcji szczególnie przyda się i przypadnie do gustu filmowcom. Bezlusterkowa technologia coraz bardziej staje się znana i lubiana wśród fotografów, a więc jest to dobry krok naprzód dla firmy.

