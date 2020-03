Panasonic zaprezentował nowe linie telewizorów OLED i 4K LCD na 2020 rok

Panasonic zaprezentował nowe urządzenia podczas RangeReview Meeting 2020. Wszystkie zostały wyposażone w inteligentny procesor HCX PRO.

Jak zapowiada Panasonic, "dzięki wygodnym rozwiązaniom konstrukcyjnym nowe modele telewizorów świetnie wpiszą się w nowoczesną aranżację wnętrz". Pierwsze z zaprezentowanych to telewizory OLED TX: TX65HZ1000, TX-65HZ1500 oraz TX-65HZ2000. Nowy TX-HZ1000 ma mieć - w stosunku do poprzedników - bardziej precyzyjne odwzorowanie kolorów i gradację. TX-HZ1500 korzysta z mocniejszego systemu audio - ma on 80W i oferuje 360-stopniowy układ Soundscape. Głośniki skierowane są ku górze, a bogate brzmienie basów ma tworzyć szeroką scenę dźwiękową. Trzeci model to TX-65HZ2000. W porównaniu z poprzednikami, jakość i jasność obrazu mają być wyższe o 20%. W tym celu używa specjalnego panelu Master HDR OLED Professional Edition. Wszystkie trzy modele są dostępne w dwóch wersjach - 55 i 65".

Zaprezentowane zostały także trzy nowe modele telewizorów 4K LCD: TX-65HX800, dedykowany miłośnikom kina (40, 50, 58, 65"), TX-65HX900, przeznaczony dla miłośników sportu (43, 49, 55, 65"), a także oferujący obraz w standardzie twórców kina TX-65HX940 (odświeżanie 100 Hz, dostępne modele 43, 49, 55, 65 i 75").

Wszystkie nowe telewizory Panasonic mają zaimplementowany system operacyjny My Home Screen 5.0 oraz wsparcie dla cyfrowych asystentów: Google i Alexa.