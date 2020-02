Panasonic zaprezentował swoje propozycje na bieżący rok

Telewizory OLED i 4K LCD

Dziś zapowiedziano trzy nowe modele OLED: HZ2000, HZ1500 i HZ1000. Dwa pierwsze będą wyposażone we wbudowane, skierowane ku górze głośniki. Wszystkie mają certyfikat UHD Premium. Wszystkie modele OLED Panasonic korzystają z następujących rozwiązań: Dolby Vision IQ (wykorzystuje dynamiczne metadane w celu inteligentnego wyświetlania detali), tryb Filmmaker Mode (rozwiązanie umożliwiające wyświetlanie filmu w jakości kinowej), autorska technologia Intelligent Sensing (obsługuje treści w formatach HDR10+, HDR10, HLG i SDR) oraz technologia Black Frame Insertion (ma za zadanie poprawić parametry ruchu). Został na nich zainstalowany system operacyjny, stworzony specjalnie dla smart TV Panasonic – My Home Screen 5.0.

HZ2000

Panasonic zapowiada na bieżący rok trzy serie telewizorów 4K LCD – HX940, HX900 i HX800. Wszystkie będą obsługiwać standardy Dolby Vision i HDR10+, a wszystkie OLED i 4K LCD - standard Dolby Atmos. Seria HX800 to modele 40, 50, 58 i 65" cali, HX900 - 43, 49, 55 i 65", a HX940 - 43, 49, 55, 65 i 75". Korzystają z inteligentnego procesora HCX PRO.

Warto dodać, że modele OLED z serii HZ1500 i HZ1000 posiadają obrotową podstawę, a telewizory z serii HX940 i HX900 4K LCD wyposażono w podstawy regulowane, pozwalające na ustawienie dwóch nóżek zarówno pośrodku, jak i przy krawędzi podstawy. Wszystkie zapowiedziane telewizory współpracują również z Asystentem Google i Amazon Alexa, dzięki czemu można kontrolować najważniejsze elementy głosem.

Głośniki i soundbary Panasonic

SC-TMAX5 to głośnik niskotonowy 16 cm z podwójną cewką drgającą i portem bassreflex. Wspiera bezprzewodowe ładowanie Qi Fast, daje możliwość jednoczesnego podłączania trzech telefonów (przez Bluetooth), jest kompatybilny z powerbankami oraz ma zintegrowane uchwyty do przenoszenia. Dwa głośniki wysokotonowe mają średnice 5 cm, a LocalPresetEqualiser pozwala na samodzielne dostosowanie wysokich, średnich

i niskich tonów. Można sterować głośnikiem zdalnie za pomocą aplikacji MAX Juke, a dzięki funkcji USB Playback można odtwarzać pliki dźwiękowe bezpośrednio z pamięci USB. Kolejna zaleta warta wymienienia to kolorowe podświetlenie LED krawędzi. Głośnik TMAX5 można ustawiać zarówno pionowo, jak i poziomo.

Dwie kolejne nowości to SC-HTB600 (soundbar z bezprzewodowym subwooferem) oraz SC-HTB400 (soundbar ze zintegrowanym subwooferem). HTB600 obsługuje formaty Dolby Atmos i DTS:X, z kolei HTB400 to stylowy, pojedynczy soundbar z dwoma zintegrowanymi subwooferami. Soundbary korzystają z funkcji Clear-ModeDialogue, która zwiększa przejrzystość mowy na tle pozostałych ścieżek dźwiękowych. Ich konstrukcja jest wykończona wykrawanymi kratkami metalowymi. Oba soundbary można podłączać do smartfonów i innych kompatybilnych urządzeń, a model HTB600 wspiera eARC (ulepszony zwrotny kanał audio), co umożliwia przesyłanie formatów audio o wysokiej szybkości transmisji danych, takich jak Dolby Ture HD, z kompatybilnego telewizora do soundbara.

Oprócz wymienionych, Panasonic zaprezentował SC-DM502 (systemu stereo klasy premium), RF-D30BT(radia odporne na zachlapania) oraz RC-D8 (radio DAB+ z budzikiem).