Pandemia COVID-19 to nie tylko straty. Zyska środowisko naturalne

Pandemia z jaką przyszło nam się mierzyć od końca 2019 ma mnóstwo ujemnych skutków. Okazuje się jednak, że w dobie tego ciężkiego dla społeczeństwa czasu zyskuje środowisko naturalne, które przez ostatnie lata eksploatowane było do granic możliwości.

Pandemia koronawirusa wywróciła nasze życie do góry nogami. Większość z nas spędza znacznie więcej czasu w domu. Praca zdalna to temat 2020 roku, a większość firm stale odwleka powrót swoich pracowników do biur.

Środowisko skorzysta na pandemii COVID-19

Na początku praca zdalna byłą ogromnym wyzwaniem. Gdy udało się nam już przystosować się do nowego stylu pracy, część osób zaczęła doceniać Home Office. Niestety rozwiązanie to ma również swoje wady takie, jak zwiększone koszty utrzymania naszego domu, konieczność opłacania szybkiego dostępu do internetu czy organizacja stanowiska do pracy we własnym zakresie.

Stanowisko do pracy zdalnej

Firma Epson w lipcu 2020 roku - pomiędzy pierwszą, a drugą falą pandemii zleciła firmie B2B International zbadanie aktualnych wrażeń i przemyśleń na temat środowiska pracy i życia prywatnego. Do ankiety wybrano 4335 aktywnych zawodowo osób piastujących różnego rodzaju stanowiska w 26 krajach (także w Polsce).

Celem badania było poznanie, jak istotna jest odpowiedzialność społeczno-środowiskowa dla firm i pracodawców.

Badanie wykazało, że aż 3/4 pracowników oczekuje od swoich pracodawców większego zaangażowania w kwestie społeczne oraz związane z ochroną środowiska. Respondenci zauważają, że kwestie te są pomijane podczas planowania powrotu do normalności.

Wyniki badania pokazały, jak różni się postrzeganie badanych kwestii w Polsce oraz Europie Środkowej.

W badaniu Epson Eco Values zauważono, że wzrasta społeczna i ekologiczna odpowiedzialność biznesu. Dla niemal 1/4 respondentów (24%) jest to jeden z najważniejszych priorytetów biznesu.

Respondenci wykazali, że w dobie pandemii powinniśmy zmienić sposób korzystania z urządzeń współdzielonych. Mowa między innymi o drukarkach, które pozostały w biurach. Ze względu na pandemię powracamy do urządzeń przypisanych do jednego użytkownika.

Urządzenia współdzielone

Badanie Epson Eco Values wykazało, że podczas wyboru sprzętu firmy i ich pracownicy zwracają uwagę na trwałość, energooszczędność, ekologiczność produkcji i eksploatacji wybieranych produktów.

W przypadku drukarek trendem są obecnie proste drukarki atramentowe, które zużywają niewielką ilość energii, co przekłada się bezpośrednio na niskie koszty eksploatacji.

Po podzieleniu wyników na poszczególne kraje można łatwo zauważyć, że Europa Zachodnia posiada bardziej proekologiczne podejście.

Aż 3/4 badanych w ankiecie Epson Eco Values wskazało, że podczas zakupu nowych produktów będą wybierały urządzenia stawiające na pierwszym miejscu zdrowie i ekologię.

Niepokojący jest fakt, że zaledwie 17% respondentów z Polski uważa, że firmy w dobie pandemii będą bardziej wspierać swoich pracowników. Odsetek ten w innych krajach UE co najmniej 2x więcej.

Wyniki badania Epson Eco Values

Źródło: epson.com