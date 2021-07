Pandemia a kontrola dziecka w Internecie. Oprogramowanie Norton Family wybawieniem dla rodziców

Coraz więcej osób rezygnuje z pracy zdalnej i wraca do biur. Nasze dzieci nadal obowiązuje nauka zdalna, która co prawda ma niebawem być zniesiona, jednak wciąż sugerowane jest ograniczenie przemieszczania się. Niestety, pracując w biurze nie mamy możliwości, by sprawdzać, co dziecko ogląda w Internecie. Jak sobie poradzić z tym problemem? Pomocne okazuje się specjalne oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej.

COVID-19 zmusił nas wszystkich do radykalnych zmian w życiu, jednak wiele osób zaczyna wracać do pracy stacjonarnej. Trudno więc sprawdzać, co dziecko robi w czasie naszej nieobecności. Wszyscy dobrze wiemy, że długie godziny przed ekranem monitora nie wróżą niczego dobrego. Przede wszystkim chodzi o zdrowie, ale i nie tylko. Internet to szereg dobrodziejstw, lecz niestety w sieci istnieje wiele witryn, których dzieci nie powinny odwiedzać. I nie chodzi tylko o przeglądanie stron dla dorosłych, ale także o to, że przez przypadek mogą pobrać wirusy czy oprogramowanie szpiegujące. Efektem może być oczywiście utrata naszych prywatnych danych bądź – co gorsza – włamanie do naszego konta bankowego. Niestety bardzo trudne jest monitorowanie naszego dziecka, kiedy jesteśmy zajęci pracą. A co mają powiedzieć rodzice, którzy na co dzień nie pracują zdalnie, lecz w firmie? Takie sytuacje sprawiają, że nie tylko nie wiemy, jakie witryny odwiedzają nasze pociechy, ale także ile czasu spędzają przed monitorem.

Wiele osób zastanawia się, jak dbać o bezpieczeństwo w sieci. Warto skorzystać z pomocy oprogramowania, które kompleksowo zabezpieczy wszystkie urządzenia należące do naszych domowników. Nie chodzi tu o zainstalowanie kilku aplikacji, a o jeden program, który oferuje wiele poziomów ochrony urządzeń i naszej prywatności w Internecie. Tego typu rozwiązanie oferuje Norton Family. To program wchodzący w skład Norton 360, dostarczający rodzicom informacje o tym, co dziecko przegląda w sieci. Wszystko po to, by zapewnić mu bezpieczeństwo, a przy okazji pomóc skupić się podczas nauki.

Jak kontrolować działalność naszych dzieci w Internecie?

Jednym z najciekawszych rozwiązań, jakie obecnie są dostępne na rynku jest Norton Family. To oprogramowanie do monitorowania tego, jakie treści są oglądane przez nasze dzieci. Możemy sprawdzać wyszukiwania, obejrzane filmy, a także ograniczać czas korzystania ze sprzętu. Aplikacja posiada również funkcję „Czas szkolny”, która w skrócie działa tak, by dziecko skupiło się na nauce podczas trwania e-lekcji.

Często dorośli mają problem ze skupieniem się podczas pracy, a co mają powiedzieć dzieci, gdy w domu jest tyle rzeczy „wspomagających” rozproszenie się podczas nauki zdalnej. Wszyscy dobrze wiemy, że dostęp do Internetu wcale w tym nie pomaga, a gdzie jak nie właśnie w sieci dzieci zdobywają teraz wiedzę. Oprogramowanie pozwala rodzicowi na ustawienie godzin, w których uczeń odbywa lekcje. W tym czasie treści, które mogą rozpraszać dziecko zostają zablokowane.

Oczywiście, Internet to również ogromna skarbnica wiedzy. Niestety, jest to miejsce pełne treści nieodpowiednich, które mogą szkodzić naszym dzieciom. Norton Family pozwala kontrolować witryny, które odwiedzane są przez najmłodszych członków rodziny. Dotyczy to również aplikacji mobilnych, np. tych, które są zainstalowane na Androidzie i iOS.

Oprogramowanie umożliwia nam również na analizowanie tego, jakie hasła wyszukiwane są przez dzieci – zarówno na komputerach z systemem Windows, jak i smartfonach z Androidem oraz iOS-em. Dzięki temu dowiemy się o ich zainteresowaniach, bądź będziemy mogli szybko zareagować, gdy wyszukiwane będą frazy niebezpieczne dla najmłodszych.

Jeśli wydaje się nam, że dziecko za dużo czasu spędza przed ekranem urządzenia, możemy ustalić limity, które w przyszłości mogą wpłynąć pozytywnie na zdrowie. Rodzic za pomocą Norton Family sprawdzi, kiedy wykorzystywany jest Internet i w jakim celu. Finalnie, na przykład na maila będą trafiać raporty aktywności. Możemy w tym celu skorzystać również z portalu rodzica. Jeśli stwierdzimy, że najwyższa pora na zmniejszenie czasu, które nasze dziecko spędza z urządzeniami (z Windowsem, Androidem jak i iOS) możemy określić pory dni lub tygodni, a także wprowadzić ograniczenia czasowe.

Bezpieczne korzystanie z Internetu

Jak widać, możliwości oprogramowania Norton Family są bardzo rozbudowane. Przede wszystkim mamy możliwość dzięki nim nauczyć nasze dzieci nawyków bezpiecznego korzystania z sieci. Możemy sprawdzać ich aktywność online, a także – co bardzo ważne – aplikacja poinformuje nas o niebezpiecznych zachowaniach. To sprawi, że w odpowiednim momencie zareagujemy i będziemy mogli na przykład porozmawiać z naszym dzieckiem. Przykładowo, kiedy będzie próbowało odwiedzić stronę z zablokowanymi treściami będziemy mogli przeprowadzić z nim rozmowę, aby uzyskało odpowiedź na nurtujące pytania właśnie od rodzica, a nie z sieci. Możemy również nadzorować treści multimedialne, które dziecko przegląda zarówno za pośrednictwem komputera z systemem Windows, jak i np. smartfona czy tabletu z Androidem lub iOS.

Pełna ochrona naszych urządzeń w sieci

Norton 360 Deluxe lub Premium (w zależności od tego, ile urządzeń chcemy chronić) pomaga chronić prywatność całej rodziny w sieci. Jest to oprogramowanie, które zapewnia ochronę przed zagrożeniami w czasie rzeczywistym. Mowa o wirusach, malware, ransomware czy atakach phishingowych (chodzi o podszywanie się pod np. stronę banku w celu kradzieży naszych danych logowania). Norton 360 to również VPN (wirtualna sieć prywatna), który szyfruje nasze połączenie z bankiem dzięki czemu nikt niepowołany nie przejmie ich podczas przeprowadzanej transakcji. Aplikacja wyposażona jest również w menadżera haseł, a także tworzy kopię zapasową naszych plików w chmurze (50 lub 75 GB w zależności od wersji Deluxe lub Premium).

Warto również wspomnieć o funkcji SafeCam dla komputera, która w sposób natychmiastowy informuje nas o próbie dostępu do kamery przez nieautoryzowaną aplikację. Oczywiście, Norton 360 wyposażony jest również w kontrolę rodzicielską w pełnej funkcjonalności - o której pisaliśmy w tym artykule. W ramach pakietu Norton 360 Deluxe możemy ochronić maksymalnie pięć urządzeń pracujących pod kontrolą systemów Windows, MacOS, iOS i Android. Z kolei wariant Premium rozszerza je do dziesięciu sztuk.

Jak to działa?

Wiemy już niemal wszystko o oprogramowaniu, ale tylko w teorii. Czas na testy praktyczne. W tym celu zainstalujemy oprogramowanie Norton 360 Deluxe na komputerze z systemem Windows 10 oraz na smartfonie z iOS.

Sama instalacja jest bardzo łatwa. Wystarczy utworzyć konto na stronie producenta, pobrać instalator i przechodzić przez kolejne etapy zgodnie z zaleceniami. Następnie przy zakładce „Kontrola rodzicielska” wybieramy przycisk „Zarządzaj”. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie konta dziecka i ustawienie urządzenia, z którego będzie korzystać – na przykład smartfon z systemem iOS. Musimy również ustawić wiek dziecka. Dzięki temu oprogramowanie zasugeruje nam, jaki stopień ograniczeń powinniśmy wybrać. Pozostałe opcje są raczej dobierane indywidualnie. Chodzi o „czas wolny” podczas każdego dnia, kiedy dziecko może swobodnie korzystać ze smartfona. Możemy również analizować to, jakie witryny odwiedza. W przypadku niepożądanych treści zostajemy od razu o tym powiadomieni – zarówno w panelu rodzica, jak i w aplikacji, o ile ją zainstalujemy na naszym urządzeniu. Poszczególne zrzuty ekranowe pokazują, jak w prosty sposób możemy aktywować „czas e-learningu”, kiedy nasze dziecko ma do dyspozycji tylko wybrane aplikacje i witryny.

Podsumowanie

Krótko mówiąc – Norton Family, wchodzący w skład Norton 360 Deluxe i Premium to zaawansowane narzędzie dla każdego rodzica. Pomimo rozbudowanej liczby funkcji, obsługa jest intuicyjna, co sprawia, że nawet laik będzie w stanie dokładnie analizować to, czym dziecko interesuje się przeglądając witryny internetowe i filmy, jakie strony najczęściej odwiedza oraz ile spędza czasu przed ekranem urządzenia. Jeśli więc jako rodzic nie mamy możliwości częstego sprawdzania tego, czym dziecko się zajmuje i czy rzeczywiście rzetelnie podchodzi np. do uczniowskich obowiązków, aplikacja Norton Family zdecydowanie nam w tym pomoże, a nawet wyręczy nas, automatyzując pewne procesy, które musielibyśmy każdego dnia przygotowywać.