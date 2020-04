Pandemia a technologia czyli jak świat odnalazł się w nowej rzeczywistości

Pandemia koronawirusa wywróciła nasze życie do góry nogami. Sprawdź, jak nowe technologie pomagają w czasach social distancingu.

Spis treści

Raz na kilka-kilkadziesiąt lat świat musi zmierzyć się z epidemiami, które swoim rozmiarem obejmują całe kraje, a nawet kontynenty. Na przełomie 2019 i 2020 roku w chińskim Wuhan wybuchła epidemia koronawirusa, która z czasem została uznana przez WHO za pandemię.

Niska śmiertelność, wysoka zaraźliwość, długi okres wylęgania, brak naturalnej odporności populacji to główne cechy wirusa COVID-19, które spowodowały rozwój pandemii.

W Europie kraje takie, jak Polska, Francja czy Niemcy mierzą się z sytuacją, z którą od ponad 100 lat nie mieli do czynienia. Przed wybuchem pandemii koronawirusa w 2009 i 2010 roku świat mierzył się z pandemią grypy A/H1N1 zwanej również jako świńska grypa, ale wtedy sytuacja nie była tak poważna, jak dzisiaj.

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 została wywołana zaledwie cztery miesiące temu w chińskim Wuhan. Do Europy, która obecnie jest epicentrum pandemii wirus przedostał się na przełomie lutego i marca, co zbiegło się w czasie z feriami zimowymi. Wolny czas sprzyja wyjazdom na narty, które w tym roku były tragiczne w skutkach. Kurorty narciarskie oraz wydarzenia masowe spowodowały, że koronawirus momentalnie rozprzestrzenił się po całej Europie.

Dotarcie niezwykle zaraźliwego wirusa SARS-CoV-2 na stary kontynent zmusiło Unię Europejską i rządy krajowe do wprowadzenia nowych zasad. Obywatele Polski oraz innych krajów europejskich muszą przyzwyczaić się do życia w nowych warunkach, których motywem przewodnim jest social distancing. Zachowywanie dystansu społecznego oraz unikanie wychodzenia z domu w myśl kampanii #zostanwdomu to podstawowe narzędzia w walce z koronawirsuem.

W tym momencie wkraczają nowe technologie, które pozwalają łatwiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Praca zdalna jako nowy model współpracy w dobie pandemii

Praca zdalna sama w sobie nie jest niczym nowym, ale w obliczu globalnej pandemii zyskała inne oblicze. Pracodawcy musieli odesłali do domów większość swojej kadry. W przypadku największych przedsiębiorstw są to setki ludzi, którzy muszą nadal pracować oraz współpracować ze swoimi kolegami wykorzystując dostępne technologie.

Pandemia koronawirusa stała egzaminem dla infrastruktury komputerowej wielu firm.

Z dnia na dzień pracownicy biurowi musieli nauczyć się pracować zdalne w domowym zaciszu. Wymaga to nie tylko sprawnego oddzielenia życia prywatnego od służbowego, ale także nauki obsługi nowych narzędzi.

Rozmowy wideo namiastką normalności

W dobie pandemii i zamknięcia w domu ogromną rolę pełnią rozmowy wideo, które pozwalają zachować namiastkę normalności. Przedsiębiorcy wykorzystują specjalne rozwiązania telekonferencyjne, jak Zoom czy polskie rozwiązanie Click Meeting, które pozwalają połączyć wielu użytkowników w tym samym czasie i umożliwić pracę grupową.

W czasie wolnym od pracy społeczeństwo coraz chętniej korzysta z rozmów wideo za pośrednictwem popularnych komunikatorów, jak Messenger, WhatsApp czy Signal. Dzięki nim możemy porozmawiać ze swoimi znajomymi bez wychodzenia z domu.

E-learining i cyfrowa szkoła

Kwarantanna nie oznacza, że uczniowie oraz studenci mają wolne. Dzięki nowoczesnym systemom przeznaczonym dla edukacji, jak dzienniki elektroniczne oraz platformy e-learningowe mogą oni dalej kontynuować swoją naukę w domowym zaciszu. Również w tym wypadku nowe technologie oraz dostęp do Internetu nie pozwalają kwarantannie zaburzyć naszej codzienności. Niestety nauka zdalna nie jest w stanie obecnie w całości zastąpić klasycznego modelu nauczania, ponieważ egzaminy online nie są jeszcze oficjalnie uznawane.

Cyfrowa administracja publiczna

Czas kwarantanny nie oznacza, że wszelkie organy administracji państwowej zostały zamknięte do odwołania. Chociaż budynki urządów, sądów i starostw powiatowych opustoszały to dzięki znacznemu rozwoju technologicznymi większość spraw urzędowych możemy załatwić przez internet. Pomogą nam w tym platformy takie, jak ePUAP oraz profil zaufany.

Nowy świat a stare przyzwyczajenia

Świat w obliczu globalnej pandemii koronawirusa znacząco się zmienił, ale przyzwyczajenia obywateli nadal pozostały takie same. Poczucie zagrożenia spowodowało, że ludzie coraz chętniej sięgają po używki, które pozwalają im chociaż na chwilę zapomnieć o problemach. Również w tym aspekcie naszego życia nowa technologia ma sporo do powiedzenia.

Największe firmy technologiczne produkujące tytoń dzięki rozwiązaniom technologicznym oferują podgrzewacze działające niemalże tak samo, jak klasyczny papieros.

Podgrzewacz w dużej mierze składa się z grzałki, która podgrzewa odpowiednio przygotowany tytoń, aby uwolnić jedynie nikotynę. Oczywiście palenie pozostaje niezdrowe, ale dzięki temu rozwiązaniu 90 procent szkodliwych substancji nie trafia do płuc palacza i biernych palaczy znajdujących się w najbliższym otoczeniu.

W chwili obecnej rozwiązania takie, jak IQOS są jedynym ratunkiem dla wielbicieli papierosów mentolowych. Przypominamy, że już 20 maja 2020 roku zacznie obowiązywać zakaz ich sprzedaży na terenie całej Unii Europejskiej. Po tej dacie jedynym sposobem na namiastkę mentolowego papierosa będzie IQOS z mentolowym wkładem.

Zakupy przez internet ograniczają ryzyko zachorowania

Dzięki powszechnemu dostępowi do sieci oraz zaawansowanym systemom e-commerce pomimo panującej pandemii koronawirusa możemy zrobić zakupy bez wychodzenia z domu. Firmy robią, co w ich mocy, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów w tym trudnym czasie. Dzięki zaawansowanym systemom teleinformatycznym możliwy jest bezdotykowy odbiór paczek. Niektóre przedsiębiorstwa posunęły się nawet do wykorzystania bezzałogowych systemów powietrznych, aby jeszcze bardziej ograniczyć rolę człowieka w procesie dostarczania przesyłek.

Nowa technologia w walce z pandemią

Nowa technologia jest również niezwykle przydatna w zwalczaniu pandemii. IBM, Amazon, Microsoft oraz Google udostępniają swoje superkomputery i systemy chmurowe aby przyspieszyć pracę nad szczepionką na koronawirusa. Z drugiej strony nowe technologie wysyłane są bezpośrednio na linię frontu. Francuska policja wykorzystuje bezzałogowe statki powietrzne w celu patrolowania okolicy i namawiania obywatelu do pozostania w domu. W Chinach drony służą do transportu próbek krwi do badań na obecność COVID-19, a Włosi dzięki drukarkom 3D są w stanie wyprodukować części zamienne do respiratorów.

Czas nadrobić serialowe zaległości

Podczas pandemii zaoszczędzamy mnóstwo czasu na dojazdach. To jeden z niewielu plusów tej sytuacji. Wystarczy, że wstaniemy z łózka, uruchomimy komputer i już możemy przystąpić do pracy/nauki. Oznacza to, że gdy dzień dobiega powoli końca nie musimy jechać w zatłoczonym korku z drugiej części miasta do domu.

Czas, który zaoszczędzimy na dojazdach z i do pracy/szkoły/na uczelnię możemy poświęcić na nadrobienie zaległości w filmach i serialach. Najpopularniejsze platformy streamingowe takie, jak Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video czy YouTube są przygotowane na zwiększony ruch sieciowy.

Jak wyglądać będzie życie po pandemii?

Pandemia koronawirusa z pewnością na długie miesiące, a może nawet lata zmieni nasz sposób postrzegania świata. Pewne jest, że ludzie będą bardziej ostrożni.

Sytuacja z przełomu 2019 i 2020 roku doskonale pokazała, że pomimo ogromnych problemów wywołanych wirusem COVID-19, dzięki nowym technologiom oraz zaawansowanym systemom teleinformatycznym w czasie pandemii jesteśmy w stanie pracować, uczyć się i aktywnie zwalczać pojawiające się zagrożenia.

W przyszłości życie w kwarantannie stanie się jeszcze mniej uciążliwe ze względu na wprowadzenie sieci 5G odpornej na wzmożony ruch sieciowy, a także przepisom prawnym, które pozwolą firmom kurierskim wykorzystywać bezzałogowe systemy powietrzne do dostarczania przesyłek.