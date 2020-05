Pandemia koronawirusa a zepsuty sprzęt elektroniczny

Stan trwającej epidemii sprawia, że intensywniej korzystamy ze sprzętu elektronicznego, a co za tym idzie, częściej może dojść do jego uszkodzenia. Gdzie w takiej sytuacji naprawić urządzenia? Jak zgłosić zepsuty sprzęt do naprawy? Poniżej znajdziecie kilka ciekawych wskazówek.

Spis treści

Oddanie zakupionego sprzętu na rękojmię lub gwarancję w aktualnej sytuacji może okazać się utrudnione. Jedną z opcji jest zlecenie naprawy sprzętu na stronie producenta i wysłanie go do serwisu, bez wychodzenia z domu. Większy problem pojawia się, gdy czas trwania rękojmi lub gwarancji minął. Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji?

Naprawą sprzętu elektronicznego zajmują się zarówno profesjonalne firmy, jak i osoby prywatne. Przed oddaniem urządzenia do naprawy warto sprawdzić, czy rzeczywiście możemy liczyć na solidnie wykonaną pracę, szczególnie jeśli decydujemy się na usługi osób działających na własną rękę - niestety możemy trafić na kompletnych amatorów. Większe firmy często posiadają autoryzację od producentów na prowadzenie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu elektronicznego. Taką usługę posiada np. firma Fixit, która działa zarówno na terenie Polski, jak i całej Europy. Z jej usług korzysta wiele marek, takich jak: Logitech, Mio, Pocketbook, Onyx, Prestigio, Avery Dennison, Navman, Blaupunkt (Mobile, Robotics, Home Security), TP-Link Neffos czy Redmond. Dla LG, firma Fixit jest jedynym serwisem monitorów i projektorów w Polsce.

Gdzie i jak zgłosić zepsuty sprzęt do naprawy?

Jeśli posiadamy sprzęt producenta, który znajduje się na liście autoryzowanych podmiotów firmy Fixit, warto skorzystać właśnie z tej witryny. Może się okazać, że nasz problem może zostać rozwiązany już na poziomie pomocy udzielonej przez konsultanta infolinii, szczególnie jeśli niepoprawne działanie sprzętu jest spowodowane błędną konfiguracją czy problemami związanymi z aktualizacją systemu. Po rozmowie należy zarejestrować produkt na portalu Fixit RMA, który pozwala śledzić postępowanie realizacji reklamacji. Firma Fixit na podstawie rejestracji zleca odbiór urządzenia od klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zwrot również odbywa się drogą kurierską.

Bezpieczeństwo w czasach pandemii

Obecna sytuacji wymusiła wprowadzenie nowych procedur. Naprawa sprzętów elektronicznych poprzedzona jest 24-godzinną kwarantanną, którą objęta jest każda otrzymana przesyłka. Natomiast urządzenia, które mają trafić do serwisantów objęte są 48-godzinną kwarantanną. Ma to na celu zminimalizować ryzyko kontaktu z powierzchniami, na których mógłby znajdować się wirus SARS-Cov-19. Prezes zarządu Fixit SA tłumaczy:

Standardem, do którego dąży firma jest sytuacja, w której urządzenie jednego dnia trafia do serwisu, a następnego jest naprawione i wysłane do klienta – dotyczy to przypadków, kiedy nie występują problemy wymagające kontaktu ze zgłaszającym lub sytuacje, kiedy serwis oczekuje na dostawę części od producenta. Obecny stan związany z zagrożeniem epidemicznym w oczywisty sposób wpływa na wydłużenie tych standardów (w związku z przeprowadzaniem kwarantanny paczek i urządzeń).

Po tym okresie, paczka zostaje przyjęta do działu logistyki, gdzie specjaliści sprawdzają dostarczony sprzęt, poddając go ocenie wizualnej i formalnej. Następnie sprzęt trafia do działu technicznego, gdzie zdiagnozowane zostają usterki oraz ich naprawa. Jeśli technik potwierdzi uszkodzenie i zakwalifikuje urządzenie jako "uszkodzony z winy użytkownika", specjalista wycenia naprawę wadliwego sprzętu. Jeśli zgłaszający zaakceptuje koszty, rozpoczynają się prace serwisowe. Po zakończeniu, następuje jeszcze kontrola jakości oraz dezynfekcja sprzętu, który ma trafić z powrotem do klienta.

Koniec gwarancji - co wtedy?

Zdarza się, że nasz sprzęt elektroniczny zepsuje się po upływie okresu gwarancyjnego, co może wiązać się z większymi kosztami naprawy lub wymianą urządzenia na nowe. W tej sytuacji również można skorzystać z usług firmy Fixit, która specjalizuje się w naprawach pogwarancyjnych. W zależności od usterki zostaje wyceniony koszt naprawy, który musi zostać zaakceptowany przez zgłaszającego. Dopiero wtedy rozpoczynają się prace serwisowe. Przygotowany kosztorys jest wysyłany do klienta drogą mailową. Należy dodać, że odbiór oraz zwrot sprzętu jest bezpłatny.

Czas oczekiwania może być różny, w zależności od stanu urządzenia, ilości wykrytych usterek i innych czynników.

