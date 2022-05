Pandora x Star Wars – wyjątkowa biżuteria dla fanek Gwiezdnych Wojen

Znudziły się Wam plakaty i koszulki z wizerunkami bohaterów Gwiezdnych Wojen? Nawet figurki wydają się Wam zbyt zwyczajne? Co w takim razie powiecie na biżuterię inspirowaną klasyczną sagą? Kolekcja Pandora x Star Wars zawiera charmsy i bransoletki, od których szybciej zacznie bić serce wszystkich fanek, które od dzieciństwa żyją wydarzeniami z kosmicznej opowieści.

Pandora x Star Wars – kolekcja dla prawdziwych fanek

Marka Pandora już nie raz postanowiła zaskoczyć swoimi kolekcjami. Nietypowe bransoletki i intrygujące zawieszki przykuwają uwagę zgodnie z zamiarami twórców firmy – kopenhaskiego jubilera Pera Enevoldsena i jego żona Winnie. Produkty Pandory mają bowiem inspirować i odsyłać do krainy wyobraźni, ale też po prostu zachwycać. Nic więc dziwnego, że twórcy marki w swoich projektach lubią nawiązywać do popkultury, szczególnie zaś do kultowych serii filmowych.

for. Pandora x Star Wars

Pandora x Star Wars odwołuje się do najbardziej rozpoznawalnych postaci i artefaktów z wykreowanego przez George'a Lucasa uniwersum. Do bransoletki na łańcuszku można dobrać szereg charmsów, które pozwolą na wyraziste, ale jednocześnie gustowne zamanifestowanie miłości do Gwiezdnych Wojen. Trudno oprzeć się urokowi maleńkiego Sokoła Millenium, pomarańczowego BB-8 czy złocistego C-3PO.

Pandora x Star Wars – nowe zawieszki i bransoletka

Z okazji przypadającego na 4 maja Dnia Gwiezdnych Wojen, Pandora zdecydowała się na poszerzenie dostępnej dotychczas kolekcji.

W ofercie znalazła się nieco futurystyczna bransoletka typu open bangle, z wygrawerowanym mieczem świetlnym Luke'a Skywalkera i napisem MAY THE FORCE BE WITH YOU, ALWAYS. Jako dodatki, na zakończeniach bransoletki znalazły się dwie kulki z kryształków – niebieska i czerwona – symbolizujące jasną i ciemną stronę mocy.

fot. Pandora x Star Wars

Minimalistom do gustu przypadną dyskretne, srebrne charmsy np. w kształcie futrzastego Ewoka czy nieco niepokojącego hełmu Stormtroopera. Znajdą swoje miejsce zarówno jako dodatki do bransoletki, jak i zawieszki do kluczy.

Świętowanie bez prezentów po prostu się nie liczy. Dzięki kolekcji Pandora x Star Wars z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen można zrobić prezent każdej fance sagi – zwłaszcza samej sobie.

