Panek Rent a Car - poufne dane klientów firmy trafiły do sieci

Największa polska wypożyczalnia samochodów mierzy się właśnie z ogromnym "wyciekiem" danych. Do niepowołanych rąk mogły trafić poufne dane nawet 20 tysięcy klientów.

Panek Rent a Car to niezwykle popularna sieć wypożyczalni samochodów, która funkcjonuje już od 20 lat. Niestety, jak donosi serwis Zaufana Trzecia Strona, firma niewłaściwe zadbała o bezpieczeństwo danych swoich klientów i te wylądowały w sieci.

Co dokładnie zostało upublicznione? Między innymi dane pochodzące z około 20 tysięcy kont klientów Panek Rent a Car, zawierające takie informacje jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL, czy adres e-mail. Do sieci trafiły również dane tysięcy wypożyczeń pojazdów firmy z okresu 2010 – 2014, w których także podano szczegółowe dane użytkowników oraz szczegóły ponad miliona wypożyczeń pojazdów w latach 2010 - 2019, jednak już mocno ograniczone (głównie daty i miasta). W skutek "wycieku" do sieci trafiły również dane firmowe jak konta pracowników czy pliki serwera WWW.

Jak zatem widać sprawa jest niezwykle poważna. Na szczęście, szybka interwencja Zaufanej Trzeciej Strony sprawiła, że włodarze Panek Rent a Car rozpoczęli intensywne działania mające na celu zminimalizowanie szkód wywołanych utratą danych. Firma zdążyła już zablokować dostęp do folderów oraz plików i zgłosiła sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Miejmy tylko nadzieję, że cyberprzestępcy nie dotarli do nich wcześniej.

