Panele słoneczne zostaną ulepszone?

Nowa przezroczysta elektroda z ultracienką, złotą warstwą ulepszy panele słoneczne.

Naukowcy z Penn State University stworzyli ultracienką metalową elektrodę umożliwiającą tworzenie półprzezroczystych ogniw słonecznych o wysokiej wydajności. Nowe ogniwa słoneczne będą mogły łączyć się z tradycyjnymi ogniwami krzemowymi, aby zwiększyć swoją moc.

Całkowicie przezroczyste ogniwa słoneczne będą przełomowym krokiem w dziedzinie ekologicznej energii. W przyszłości zastąpią one okna w domach i budynkach biurowych, wytwarzając przy tym energię elektryczną ze światła słonecznego. Układając nowe ogniwa perowskitowe na tych tradycyjnych, naukowcy nauczyli się tworzyć bardziej wydajne urządzenie tandemowe.

Ogniwo perowskitowe osiągnęło wydajność 19,8%, co jest rekordem w przypadku ogniwa półprzezroczystego. W połączeniu z tradycyjnym krzemowym ogniwem słonecznym, urządzenie tandemowe osiągnęło aż 28,3 % wydajności, co stanowi duży wzrost w porównaniu z wydajnością ogniwa krzemowego osiągającego 23,3%. Sami naukowcy twierdzą, że pięcioprocentowa poprawa, wbrew temu, co może się wydawać, jest gigantyczna. Każdy metr kwadratowy materiału ogniwa słonecznego przetwarzany w ten sposób, produkuje około 50 watów więcej niż dotychczas.

Źródło: slashgear.com