Panie i panowie - oto Windows 11

Microsoft ogłosił, że Windows 10 będzie ostatnim systemem w historii. Ktoś jednak postanowił pokazać, jak powinien wyglądać... Windows 11!

Windows 10 jest systemem dobrym, choć nie perfekcyjnym - kolejne aktualizacje nie tylko wprowadzają nowe funkcjonalności, ale również łatają liczne bugi i naprawiają błędy. A co by było, gdyby Microsoft zdecydował się na edycję kolejnego systemu, czyli Windows 11? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć youtuber publikujący pod pseudonimem Hacker 34. Specjalizuje się on w tworzeniu klipów pokazujących koncepcje nieistniejących - ale prawdopodobnych - technologii. Jak wygląda nowy Windows w jego wizji? Ma zmienione menu Start, eksplorator plików z możliwością używania zakładek i kilka innych funkcji, które rzeczywiście przydałby się w "dziesiątce". Najlepiej zobaczyć to na własne oczy.

Trzeba przyznać, że pomysły to całkiem przyjemne, bardzo miły jest też nostalgiczny ukłon w stronę osób pracujących przez lata na Windows XP. I chociaż to tylko koncepcja, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sam Microsoft zapoznał się z materiałem oraz wprowadził sugerowane zmiany. Wielu z nich domagają się zresztą sami użytkownicy. Może więc któraś z kolejnych aktualizacji przyniesie rozwiązania zaprezentowane w tym nagraniu? Miejmy nadzieję.