Papierowy Wiedźmin RPG gotowy. Gra fabularna trafi do pierwszych kupujących

Klasyczny, papierowy Witcher RPG: gra fabularna jest już gotowy w pełnej, polskiej wersji językowej. Gra trafia do pierwszych kupujących.

Papierowe gry RPG to twór, którego może nie kojarzyć wielu współczesnych graczy. W telegraficznym skrócie można podpowiedzieć, że to coś, w co grali bohaterowie Stranger Things w pierwszych odcinkach pierwszego sezonu serialu. W wersji klasycznego RPG powstał również Wiedźmin. Gra powstała w 2018 roku, ale cały czas nie była w pełni przetłumaczona na język polski. Ale to już przeszłość.

Tłumaczeniem podręcznika do gry fabularnej Wiedźmin zajmowało się wydawnictwo Copernicus, które ma na swoim koncie m.in. tłumaczenie podręcznika do Cyberpunka 2020. Samym wydawcą gry była firma R. Talsorian Games. Oryginalna, angielska wersja gry wydana w sierpniu 2018 roku zebrała wiele bardzo pozytywnych recenzji i była

W styczniu 2019 roku ukazało się tłumaczenie 47-stronicowego wstępu do gry, który opisywał jej najważniejsze cechy. W tym zasady rozgrywki, mechanizmy tworzenia postaci oraz rasy występujące w grze.

4 listopada wydawnictwo Copernicus poinformowało na swoim profilu na Facebooku, że pełne tłumaczenie podręcznika do gry fabularnej Wiedźmin zostały ukończone. Całość liczy 366 stron i jest już dostępna w sprzedaży w cenie 179 zł. Wysyłka staruje 15 listopada.