Paszport szczepionkowy w Apple Wallet! Sprawdź, jak go pobrać

Kolejne kraje integrują paszport szczepionkowy z Apple Wallet. Czy rozwiązanie to trafi również do naszego kraju?

Unia Europejska wprowadziła uniwersalny standard paszportu szczepionkowego, który dostępny jest dla obywateli krajów Unii Europejskiej, którzy przyjęli zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków preparaty przeciwko COPVID-19. Po przyjęciu dwóch dawek szczepionki (lub jednej dawki preparatu Johnson & Johnson) możemy wygenerować unijny certyfikat COVID. Niestety podczas opracowywania standardu Unia Europejska stworzyła jedynie jego papierowy odpowiednik oraz ustaliła wymagane elementy, które muszą się na nich znajdować.

Paszport szczepionkowy w mObywatel Źródło: gov.pl

Podczas tworzenia standardu nie pomyślano o jego implementacji w urządzeniach mobilnych, co aktualnie powoduje spory rozgardiasz. Każdy kraj wydaje własny certyfikat COVID, który jest respektowany w Unii Europejskiej, ale wygląda inaczej i przechowuje się go w aplikacjach udostępnionych przez rządy lub organizacje zdrowia publicznego danego państwa. W Polsce certyfikat COVID pobierzemy z poziomu portalu e-zdrowie (klasyczna wersja do druku), aplikacji mojeIKP lub mObywatela.

Inną drogę przyjęły Stany Zjednoczone, które pozwoliły swoim użytkownikom gromadzić paszporty szczepionkowe bezpośrednio w aplikacje wbudowane w smartfony. W przypadku Apple mowa o rozwiązaniu Apple Wallet, które dostępne jest do wywołania poprzez dwukrotne przyciśnięcie przycisku zasilania. Rozwiązanie to jest szybsze i wygodniejsze, a także nie wymaga pobierania dodatkowych programów.

Okazuje się, że posiadanie paszportu szczepionkowego w Apple Wallet jest możliwe również dla mieszkańców europy. Hiszpania jako pierwszy kraj rozpoczęła wydawanie paszportów szczepionkowych kompatybilnych z aplikacją Apple Wallet.

Unijny paszport COVID w Apple Wallet

W międzyczasie pojawiła się możliwość łatwej konwersji paszportu szczepionkowego z formy papierowej do pliku kompatybilnego z Apple Wallet. Mogą skorzystać z niej również mieszkańcy naszego kraju.

Aby pobrać paszport szczepionkowy do Apple Wallet należy posiadać klasyczny paszport szczepionkowy z kodem QR. Na smartfonie uruchamiamy witrynę www.getcovidpass.eu i klikamy Create Yours. Zezwalamy na dostęp do aparatu i skanujemy kod QR. Strona pozwoli dodać nam paszport szczepionkowy do Apple Wallet. Od tej chwili będzie dostępny na smartfonie iPhone oraz zegarku Apple Watch.