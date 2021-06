Paszporty covidowe już od dziś! Sprawdź, kto i jak może je uzyskać

Od dziś wydawane są w Polsce certyfikaty covidowe. Jesteśmy w nielicznym gronie państw, które postanowiły przystąpić do systemu.

Spis treści

Chyba każdy chciałby czym prędzej wrócić do przynajmniej względnej normalności, po wydarzeniach mających miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy. Mowa oczywiście o panującej pandemi oraz jej rozległych skutkach, w tym wpływie na swobody obywatelskie i życie codzienne ludzi na całym świecie. Na szczęście, dzięki opracowaniu i dystrybucji szczepionek przeciwko Covid-19, co raz więcej osób otrzymało już co najmniej jedną dawkę preparatu (co w przypadku substancji J&J w zupełności wystarczy), a wielu jest już w pełni zaszczepionych.

Minister zdrowia - Adam Niedzielski

Jak też pokazały badania, przeprowadzone w ostatnim czasie, osoby, które otrzymały optymalną ilość preparatów przeciw koronawirusowi nie tylko są zabezpieczone przed własnym zachorowaniem, bądź ewentualnie przed objawowym przebiegiem choroby, ale też mają ograniczoną transmisyjność wirusa. Tym sposobem, nie zagrażają oni ani sonie, ani innym członkom społeczeństwa. Wobec powyższego, postanowiono umożliwić tak zabezpieczonym ludziom swobodniejsze funkcjonowanie.

Polska już od dziś

Jednym ze sposobów przyspieszenia powrotu do normalności po pandemii, są unijne certyfikaty covidowe, nazywane potocznie paszportami covidowymi. Jest to forma międzynarodowego zaświadczenia o pełnym szczepieniu, które uprawnia jego posiadacza do podejmowania określonych czynności i działań, takich jak m.in. możliwość wjazdu do innych krajów, bez konieczności odbywania dodatkowej kwarantanny. Oczywiste jest więc, iż dokument taki jest i jeszcze przez jakiś czas będzie niezwykle istotny. Dodatkowo, o dokument ten mogą ubiegać się także osoby po przebyciu Covid-19 (tzw. ozdrowieńcy) oraz te, które otrzymały negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa.

Trzeba przyznać, iż pod tym względem Polska nie zawiodła i jako jeden z nielicznych krajów (poza nami jedynie Niemcy, Dania, Grecja, Chorwacja, Czechy i Bułgaria), już od dziś partycypuje w unijnym systemie certyfikatów covidowych. Oznacza to, że choć program rusza formalnie od 1 lipca, to od dzisiaj, czyli od 1 czerwca w naszym kraju są już wystawiane covidowe paszporty. O fakcie tym poinformował obecny minister zdrowia – Adam Niedzielski, a stosowny komunikat, mówiący o otrzymaniu przez Polskę uprawnień do wydawania tego typu zaświadczeń, znalazł się także na oficjalnych stronach Unii Europejskiej.

Jak prezentuje się certyfikat covidowy

Wiadomo już komu i dlaczego wystawiane są unijne paszporty covidowe, jak jednak wygląda to w praktyce? Jest to elektroniczne zaświadczenie, które możemy pobrać otrzymać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Jego głównymi elementami są kod QR i unikalny identyfikator, które należy okazać przekraczając granicę.

Tak wygląda paszport covidowy

Aby otrzymać własne zaświadczenie, wystarczy wejść na stronę pacjent.gov.pl i zarejestrować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, wybrać kliknąć – Certyfikaty, u dołu strony i pobrać kod QR. Teraz wystarczy zapisać pdf i wydrukować dokument. Wkrótce możliwość ta będzie także dostępna poprzez mobilne aplikacje moje IKP oraz mObywatel.

Papierową wersję można wygodnie złożyć

Okres ważności paszportu jest uzależniony od podstaw jego uzyskania i tym sposobem, w pełni zaszczepieni otrzymują go bezterminowo, natomiast:

Po uzyskaniu negatywnego testu na obecność Covid-19 – certyfikat jest ważny 48 godzin

– certyfikat jest ważny Po przebyciu choroby Covid-19 – certyfikat jest ważny od 11 do 180 dnia od wykrycia zakażenia

Warto jednak pamiętać, iż poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej mają własne, dodatkowe przepisy dotyczące restrykcji covidowych i należy je dokładnie sprawdzić przed podróżą.