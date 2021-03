Patch Tuesday - Co nowego w aktualizacjach systemów Windows 8.1 i 7?

Wczoraj miało miejsce wydarzenie znane pod nazwą Patch Tuesday. W tym dniu wszystkie wersje Windows otrzymują aktualizacje. Co tym razem zmieniło się w systemach 8.1 i 7?

Wydarzenie Patch Tuesday jest kierowane głównie do urządzeń z Windows 10, ale również dla tych z Windows 8.1. Dodatkowe poprawki dostaną również prywatni biorcy płacący za rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń do Windows 7. Przyjrzymy się, co nowego wprowadziła firma Microsoft.

Począwszy od systemu Windows 8.1 comiesięczna aktualizacja zbiorcza jest oznaczona numerem KB5000848 i można ją pobrać ręcznie tutaj. Według rozpiski został usunięty problem polegający na tym, że urządzenie inne niż natywne nie otrzymuje biletu usługi Kerbos. Ponadto usunięto luki w zabezpieczeniach oraz je zaktualizowano. Jak się okazuje, niestety, kompilacja nie jest bez wad, bo znany jest problem z wykonywaniem niektórych operacji takich jak zmiana nazwy, które wykonujemy na plikach lub folderach znajdujących się na CSV. Jak podaje rozpiska, operacja może zakończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Sama aktualizacja zabezpieczeń systemu Windows 8.1 kryje się pod numerem KB5000853 i można ją pobrać tutaj. Zawiera się w niej prawie to samo co kompilacja KB5000848, z tą różnicą, że nie usuwa luki w zabezpieczeniach.

W przypadku systemu Windows 7 płatna, comiesięczna aktualizacja otrzymała numer KB5000841 i można ją pobrać tutaj. Według rozpiski kompilacja rozwiązuje lukę w zabezpieczeniach udokumentowaną jako CVE-2021-1640, usuwa problem polegający na tym, że urządzenie nie otrzymuje biletu Kerbos oraz aktualizuje zabezpieczenia. Ponadto zawiera ten sam błąd do kompilacja kierowana do systemu Windows 8.1. Aktualizacja dotycząca samych zabezpieczeń dla systemu Windows 7 otrzymała numer KB5000851 i można ją pobrać tutaj.