Patch Tuesday - kolejne poprawki dla Windows 7 i 8.1

Drugi wtorek miesiąca to Patch Tuesday, czyli zbiorcze łatanie systemów Windows. Co zostało poprawione tym razem?

Zbiorcze poprawki przeznaczone są dla Windows 8.1 oraz Windows 7 - to drugie dotyczy oczywiście tylko tych firm, które zdecydowały się na przedłużone wsparcie systemu (ESU). Pojawiają się także łatki dla Windows 10 w wersji od 1909 wzwyż - poświęcamy im osobny tekst. Majowe poprawki dla starszych systemów Windows nie są duże - jednak dotyczą bezpieczeństwa, więc ich instalacja jest mocno zalecana.

Pakiet dla Windows 8.1 ma oznaczenie KB5003209. Należy pobrać go ręcznie ze strony Windows Update. Zawiera on poprawki bezpieczeństwa dla Windows App Platform and Frameworks, Windows Silicon Platform oraz Microsoft Scripting Engine. I to wszystko. Na liście rzeczy do zrobienia przez Microsoft widnieje poprawka błędu powodującego, że niektóre operacje na plikach i folderach w CSV (Cluster Shared Volume) prowadzą do pojawienia się błędu STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5.

Dla systemu Windows 7 przygotowano pakiet KB5003233 - jest do pobrania z tej strony. Mamy tu te same poprawki bezpieczeństwa, co dla Windows 8.1 oraz likwidację buga powodującego problem z protokołem Server Message Block (SMB), po wystąpieniu którego można zobaczyć błąd 0xA. Windows 7 wymaga jeszcze kilku poprawek, które są zaplanowane na kolejne Patch Tuesday - m.in. trzeba rozwiązać problem związany z wprowadzeniem aktualizacji oraz operacjami na plikach i folderach w CSV.

Źródło: Neowin, Microsoft