Patch Tuesday: łatki dla Windows 7 i Windows 8.1

Drugi wtorek każdego miesiąca to Patch Tuesday - czyli łatki dostarczane przez Microsoft do systemów operacyjnych. Dotyczy on użytkowników wciąż popularnego Windows 7 oraz mniej używanego Windows 8.1.

Jak zwykle każdy system otrzymuje ma dwie wersje poprawek - zbiorczą (miesięczną) oraz drugą, poświęconą wyłącznie sprawom bezpieczeństwa. Dla Windows 8.1 przygotowano łatkę KB4520005 - czyli comiesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji jakości zabezpieczeń i można pobrać go ręcznie tutaj. Natomiast w tym miejscu znajdują się łatki związane z bezpieczeństwem - KB4519990. Dotyczą one między innymi poprawek w następujących składnikach systemu: Windows Cryptography, Windows Authentication, Windows Kernel, Windows Storage and Filesystems, Microsoft JET Database Engine, Internet Information Services, the Microsoft Scripting Engine, Windows Server.

W przypadku Windows 7, comiesięczny pakiet zbiorczy to KB4519976, a bezpieczeństwa - KB4520003. Poprawki związane są z m.in. działaniem Internet Explorera, używaniem jscript.dll podczas drukowania, a także ulepszaniem bezpieczeństwa w tych samych obszarach, co Windows 8.1. A co z Windows 10? Tutaj łatki dostarczane są oczywiście przez Windows Update, a ponieważ dotyczą bezpieczeństwa - warto je zainstalować jak najszybciej.