Patch Tuesday - poprawki dla Windows 10, Windows 11 oraz 8.1 i 7

Drugi wtorek tygodnia, czyli Patch Tuesday. Jakie poprawki otrzymały systemy Windows?

Windows 10

Ostatnie w tym roku poprawki Patch Tuesday są dostępne dla edycji Windows 10 2004, 20H2, 21H1 oraz 212H2. Jak zawsze może je pobrać poprzez Windows Update lub WSUS. W aktualizacji znajdują się różnego rodzaju poprawki, które pojawiły w listopadzie, więc jeśli ktoś pomijał mniejsze usprawnienia, teraz dostanie wszystko w jednym pakiecie. Po jej wprowadzeniu numery wersji systemu to 19044.1415 dla 21H2 oraz 19043.1415 dla 21H1. W przypadku 20H2 numeracja się nie zmienia.

A co przynosi aktualizacja: Oto lista poprawek:

naprawienie problemu związanego z nieprawidłowym wyświetlaniem folderów w Eksploatorze;

naprawienie problemu powodującego przerywanie działania aplikacji po aktualizacji;

usprawnienie renderowania czcionek;

naprawienie buga powodującego brak wyświetlania aplikacji w menu Start;

likwidacja bugów powodujących nieprawidłowe wyszukiwanie plików przy użyciu systemowej wyszukiwarki;

naprawiono problem z procesami SearchFilterHost.exe oraz wsl.exe

Windows 11



Windows 11 otrzymuje wraz z poprawkami ikonki emoji. Są one kompatybilne z designem Fluent i można używać ich we wszystkich produktach Microsoftu - w tym Teams i Skype. Warto zauważyć, że wśród ikonek znalazł się Pan Spinacz z pakietu Office. Po aktualizacji systemu Windows 11 będzie on mieć numer 22000.376. A zmiany są następujące:

likwidacja buga wywołującego problemy ze skrótami na pulpicie oraz w Eksploratorze Plików;

naprawiono animację dla ikonki paska zadań;

naprawiono problem z audio podczas połączeń Bluetooth;

usprawniono funkcje Eksploratora Plików;

poprawiono wydajność i responsywność menu Start

Windows 8.1

Pakiet poprawek dla Windows 8.1 jest dedykowany również Windows Server 2012 R2. Lista zmian obejmuje następujące rzeczy:

poprawki dla DST w wykrywaniu pory dnia;

poprawki bugów mogących wywoływać błędy 0x000006e4, 0x0000007c, or 0x00000709 podczas podpinania drukarki zdalnej na serwerze druku Windows

poprawka błędu uniemożliwiającego uruchomienie niektórych aplikacji, w tym Kaspersky, po próbie naprawy lub aktualizacji.

Windows 7

Poprawki dla Windows 7 dotyczą wyłącznie firm, które wykupiły przedłużone wsparcie (ESU). Lista zmian to:

poprawki dla DST w wykrywaniu pory dnia;

poprawki bugów mogących wywoływać błędy 0x000006e4, 0x0000007c, or 0x00000709 podczas podpinania drukarki zdalnej na serwerze druku Windows

poprawka błędu uniemożliwiającego uruchomienie niektórych aplikacji, w tym Kaspersky, po próbie naprawy lub aktualizacji.

Źródło: WindowsLatest, Neowin, Microsoft

