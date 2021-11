Patch Tuesday - systemy Windows otrzymują łatki

Za nami drugi wtorek miesiąca, czyli Patch Tuesday. Co poprawiono w systemach Windows?

Spis treści

Windows 11

Dla nowego systemu Microsoftu przeznaczona jest łatka KB5007215. Po jej instalacji wersja Windows 11 to 22000.318. A co przynosi? Likwidowany jest bug, który powoduje nieprawidłową pracę lub przerwanie działania niektórych aplikacji. Jest on związany z renderowaniem interfejsu aplikacji.

Windows 10

Poprawka KB5007186 przeznaczona jest dla wersji Windows 10 2004, 20H2 oraz 21H1. Uwaga - dla 2004 to ostatnie poprawki, edycja ta nie będzie otrzymywać więcej aktualizacji. Najważniejsze zmiany to:

aktualizacja mechanizmów bezpieczeństwa systemu

poprawka błędu związanego z obsługą rysików

Niestety, nie ma żadnych łatek dla wadliwie działających drukarek, a więc problem ten może nadal występować.

Zobacz również:

Windows 7 i Windows 8.1

Przypomnę, że łatkę dla Windows 7 otrzymają tylko firmy i osoby mające wykupione przedłużone wsparcie - Extended Security Updates. Zarówno ten system, jak i Windows 8.1 otrzymują takie same poprawki. Dla pierwszego jest to łatka KB5006743, dla drugiego - KB5007255. W obu przypadkach poprawka naprawia problemy z drukarkami.

Źródło: Microsoft