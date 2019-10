Patent Samsunga pokazuje konstrukcję nowego zestawu AR

VR to przeszłość. Samsung skupia się teraz na rozwoju AR.

Stosunkowo nowe zgłoszenie patentowe przedstawia rendery nowego zestawu AR od Samsunga. Koreański gigant wydaje się gonić innych graczy na rynku rzeczywistości rozszerzonej.

Źródło: sammobile

Plotki na temat projektu zestawu AR od Samsunga krążą w sieci od dobrych kilku lat. Na początku okazało się, że chodziło o pierwsze produkty Gear VR. Obecnie w 2019 roku technologia ta jest przestarzała i mało kto o niej pamięta, a Samsung nadal pracuje nad googlami AR z prawdziwego zdarzenia, na co wskazywać może ostatnie zgłoszenie patentowe. Wydaje się, że Samsung już na dobre porzucił VR na rzecz AR, ponieważ najnowszy flagowiec - Galaxy Note 10 nie posiada już wsparcia dla pierwszej z tych technologii.

Atmosfera robi się coraz gorętsza, ponieważ wiele wskazuje na to, że nad goglami rozszerzonej rzeczywistości od dłuższego czasu pracuje także największy rywal Samsunga czyli Apple. Obie firmy wydają się być niezrażone spektakularną klęską projektu Google Glass.

Redaktorzy GalaxyClub wskazali na nowy wzór opublikowany kilka dni temu w rodzimej dla Samsunga Korei Południowej. Został on opisany jako Head Mounted Display czyli dosłownie wyświetlacz montowany na głowie. Wniosek o patent, do którego załącznikiem jest opisywany wzór pojawił się po raz pierwszy w lutym 2019 roku, więc rozwiązanie jest stosunkowo świeże.

Ze względu na to, że informacje pochodzą z patentu na projekt, nie otrzymujemy żadnych szczegółów technicznych dotyczących nowego zestawu AR. Wszystko wskazuje na to, że w środki znajdują się dwa wyświetlacze typu Head Up Display oraz być może dwie kamery, a także przewód, który łączy poszczególne części okularów. Bardzo prawdopodobne jest, że w środku znajduje się także mały głośnik.

W chwili obecnej ciężko jest przewidzieć czy i kiedy Samsung zdecyduje się na prezentacje wyżej opisanego zestawu AR. Możliwe, że finalną wersję produktu zobaczymy już w 2020 roku, ale nie zdziwimy się, jeżeli premiera zostanie przesunięta na późniejszy okres czasu.

