Patent Sony zdradza wygląd interfejsu PlayStation 5, a także solucje do gier i uczenie maszynowe

Oficjalny pokaz nowej konsoli Sony już jutro, jednak jeszcze przed tym garść ciekawych informacji na jej temat. Patent złożony przez Sony zdradza kilka ciekawych rzeczy.

Konsola PlayStation 5 ma mieć interfejs podobny do tego, jaki obecnie znajduje się w PlayStation 4. Będą tu foldery, w których znajdują się kolejne, a w głównym menu można alfabetycznie ułożyć usługi oraz posiadane gry. Na schemacie pokazano połączenie konsoli z telewizorem za pomocą kabla, a także bezprzewodowy dostęp do kanałów TV - być może jest to kolejny krok po PlayStation Vue. Jak donosi TheGamePost, w konsoli Sony pojawi się zaawansowane SI, którego zadaniem będzie gromadzenie statystyk z rozgrywek gracza.

Schemat interfejsu PlayStation 5 Źródło: WCCF Tech

Co więcej, dzięki uczeniu maszynowemu (silnik wykonawczy 310.2) sztuczna inteligencja będzie wiedziała, w jakiej grze użytkownik ma problemy i znajdzie w sieci odpowiedni poradnik wideo, który zaproponuje mu jako rozwiązanie. Z tego, co można wyczytać w patencie, wynika, że SI sprawdzi w pierwsze kolejności klipy wideo od innych użytkowników konsoli PlayStation, a dopiero potem zacznie szukać rozwiązania w serwisach wideo, jak YouTube czy Vimeo.

System podpowiedzi w PS5 Źródło: WCCF Tech

Wszystko wskazuje na to, że konsola Sony będzie może sporo nowych funkcji. "Może" - ponieważ sam patent tych rozwiązań nie przekłada się na gwarancję ich wprowadzenia w życie w finalnej wersji konsoli. Tę zaś zobaczymy już jutro o godzinie 22:00 czasu polskiego, kiedy nastąpi jej oficjalna prezentacja.

Źródło: WCCF Tech