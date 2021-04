Path of Exile 2 na nowym gameplay'u. Szykuje nam się pogromca Diablo?

Studio Grinding Gear Games zaprezentowało nowy zwiastun i gameplay z Path of Exile 2. Co tu dużo pisać - wygląda znakomicie.

Dla sympatyków gier hack and slash zapowiadają się "tłuste lata". Już w tym roku zagramy w odświeżoną wersję klasyka w postaci Diablo 2 Resurrected. Miliony graczy wciąż zagrywa się w Path of Exile, które niebawem otrzyma kolejny dodatek - Ultimatum. Najlepsze czeka na nas jednak już w (miejmy nadzieję) przyszłym roku.

Blizzard Entertainment w pocie czoła pracuje nad Diablo 4, które ma być "powrotem do korzeni serii", natomiast Grinding Gear Games już od co najmniej 2019 roku pracuje nad Path of Exile 2. Śmiało możemy zatem stwierdzić, że w nadchodzących latach dojdzie do "starcia tytanów".

Pod koniec lutego tego roku, Blizzard zaprezentował nam nowy zwiastun i materiały z rozgrywki w Diablo 4. Dzisiaj z kolei możemy podziwiać trailer i obszerny gameplay z Path of Exile 2.

Oczywiście jest jeszcze za wcześnie, aby wybrać zwycięzcę starcia Diablo 4 vs Path of Exile 2, ale z zaprezentowanych dotychczas materiałów wydaje się, że to właśnie PoE 2 prezentuje się ciekawiej i o dziwo bardziej wierne pierwszym odsłonom cyklu Diablo niż najnowsza odsłona, nad którą pracuje Blizzard.

Kiedy dane nam będzie wypróbować Path of Exile 2? Niestety, najwcześniej w przyszłym roku, kiedy to mają wystartować pierwsze beta testy produkcji. Chris Wilson z GGG przyznał w jednym ostatnich wywiadów, że PoE 2 najprawdopodobniej opuści konsole ósmej generacji (PS4 i Xbox One) i trafi wyłącznie na PC oraz PlayStation 5 i Xbox Series X / S (oferując przy tym pełne wsparcie dla funkcji cross-play).

