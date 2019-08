Path of Exile: Blight - zapowiedziano nowy dodatek do popularnej gry sieciowej

Studio Grinding Gear Games zapowiedziało nowy dodatek do swojego przebojowego hack & slasha - Path of Exile.

Path of Exile to niezwykle popularna gra z gatunku hack & slash, która zadebiutowała w 2013 roku na PC. Od tamtej pory produkcja studia Grinding Gear Games regularnie się rozrasta i jest wzbogacana o nową zawartość. Nie bez znaczenia jest również fakt, że podstawowa wersja gry, jak i wszystkie wydawane do niej dodatki są całkowicie darmowe.

Już za nieco ponad dwa tygodnie - dokładnie 6 września, na serwery gry zawita najnowsze rozszerzenie zatytułowane "Blight", nieco później (9 września) dodatek trafi również na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Historia Path of Exile: Blight skupi się na tytułowej zarazie, która rozprzestrzeniając się przejmuje kontrolę nad umysłami swoich ofiar. Naszym zadaniem będzie zniszczenie głównych skupisk zarazy i powstrzymanie jej przed rozprzestrzenianiem się. Co ciekawe, z fabułą gry powiązany jest jeden z nowych elementów gameplay'u, który zawita do Path of Exile wraz z dodatkiem Blight.

Zaraza ma swój rozum, gdy tylko zaatakujemy jej skupiska, ta wezwie na pomoc kontrolowane przez siebie potwory, aby poradzić sobie z nadciągającą hordą będziemy musieli skorzystać z pomocy specjalnych wieżyczek obronnych. Cała walka będzie inspirowana grami typu tower defense - przeciwnicy będą podążać konkretnymi ścieżkami, a my przy wykorzystaniu wieżyczek będziemy musieli ich pokonać.

Path of Exile: Blight wprowadzi do gry również nowe przedmioty, nową ligę wyzwań oraz zmiany w balansie i liczne pomniejsze poprawki.