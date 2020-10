Path of Exile - grudniowa aktualizacja opóźniona przez Cyberpunk 2077

Sympatycy Path of Exile, którzy oczekiwali dużej, grudniowej aktualizacji muszą "obejść się smakiem", a wszystko przez... Cyberpunk 2077.

Kolejne opóźnienie premiery Cyberpunk 2077 ma większe znaczenie dla branży niż mogłoby się wydawać. Twórcy Path of Exile - niezwykle popularnej gry sieciowej z gatunku "hack&slash", właśnie poinformowali, że zapowiedziana na 11 grudnia duża aktualizacji ich gry zadebiutuje dopiero w nowym roku.

Jak jest powód tej decyzji? Cyberpunk 2077. Jak już wiemy, gra studia CD Projekt RED ma trafić na sklepowe półki 10 grudnia, czyli zaledwie jeden dzień przed aktualizacją 3.13 do Path of Exile. W związku z tym, studio Grinding Gear Games nie chce stawiać graczy w niekomfortowej sytuacji i zmuszać ich do wyboru pomiędzy długo wyczekiwanym tytułem polskiego dewelopera, a nowościami w ich własnej grze.

Nie chcemy stawiać naszych graczy w sytuacji, w której będą musieli wybierać pomiędzy tymi dwoma grami, więc postanowiliśmy zejść z drogi i opóźnić wydanie Path of Exile 3.13 do stycznia. - Grinding Gear Games

Path of Exile to obecnie jedna z najpopularniejszych gier h&s na rynku

Na szczęście, opóźnienie aktualizacji 3.13 nie wpłynie na ogólny harmonogram rozwoju Path of Exile. Twórcy gry zapewniają, że prace nad kolejnymi dodatkami i nową zawartością przebiegać będą zgodnie z wytyczonym wcześniej planem.

Opóźnienie to, miejmy nadzieję, nie wpłynie na nasz harmonogram rozwoju, ale prawdopodobnie spowoduje niewielkie zmiany w naszym planie wydawniczym w 2021 roku. Zamieścimy szczegóły na ten temat, jak tylko będziemy mieli więcej informacji o datach i starcie aktualizacji 3.13. - Grinding Gear Games

Dla graczy, których w ogóle nie interesuje Cyberpunk 2077 (są tacy?), deweloperzy Path of Exile planują dodatkowe wydarzenia i wyzwania, które umilą im okres świąteczny w grze.

Cyberpunk 2077 urósł obecnie do rangi jednego z najbardziej oczekiwanych tytułów ostatnich lat. Czy polskiemu studiu uda się spełnić nadzieje graczy z całego świata? Miejmy nadzieję, że tak. Premiera Cyberpunk 2077 odbędzie się 10 grudnia na PS4, PS5, Xbox One, Xbox X/S, PC i Google Stadia.

