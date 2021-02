Pathfinder: Wrath of the Righteous - Klasyczny RPG na pierwszym zwiastunie

Kolejny oldschoolowy RPG nadchodzi. Baldur's Gate 3 ma poważnego konkurenta.

Na sympatyków gier RPG czeka w 2021 roku wiele znakomitych produkcji. Wiemy już, że w maju powróci kultowa trylogia Mass Effect. Również, będące w fazie wczesnego dostępu - Baldur’s Gate 3, powinno zadebiutować w tym roku. Do tego zacnego grona dołączy także produkcja studia Owlcat Games - Pathfinder: Wrath of the Righteous, która jest drugą po "Kingmaker" grą osadzoną w fantastycznym świecie - Golarion.

Pathfinder: Wrath of the Righteous to old-schoolowa gra RPG z rzutem izometrycznym, w której wyraźnie widać inspiracje takimi klasykami jak pierwsze odsłony cyklu Baldur's Gate czy Icewind Dale. Twórcy przy realizacji tego projektu poprosili o pomoc fanów. Dzięki temu udało się zebrać dodatkowe dwa miliony dolarów. Dodatkowe fundusze pozwoliły deweloperom na dodane do gry mnóstwa nowej zawartości. Niestety, spowodowało to również, że prace nad grą nieco się wydłużyły.

Owlcat Games postanowiło przypomnieć nam o swoim dzieli i zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun Pathfinder: Wrath of the Righteous, który możecie zobaczyć powyżej.

Pathfinder: Wrath of the Righteous zaoferuje nam nie tylko zupełnie nową, epicką historię, ale również klasy postaci i potężne ścieżki przeznaczenia. Te ostatnie pozwolą nam wcielić się w potężne Anioły, Demony, a nawet posługujących się nekromancją Liszy.

Premiera gry powinna odbyć się już tego lata.

