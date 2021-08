Pathfinder Wrath of the Righteous - RPG trafi na PlayStation i Xbox. Mamy nowy zwiastun

Pathfinder Wrath of the Righteous długo wyczekiwana kontynuacja udanego RPG - Pathfinder Kingmaker, właśnie otrzymała nowy zwiastun i datę premiery na konsolach.

Pathfinder Wrath of the Righteous (fot. Owlcat Games)

Wydany w 2018 roku Pathfinder Kingmaker z miejsca podbiła serca graczy klasycznymi rozwiązaniami, wciągającą historią i klimatem rodem ze "staroszkolnych" RPG. Niestety produkcja ta cierpiała również na wiele błędów technicznych i niedoróbek. Twórcy - studio Owlcat Games, postanowili jednak nie rezygnować ze swojego dzieła i przystąpili do dalszych działań i ciężkiej pracy. Wspólnie ze społecznością gry udało się wdrożyć setki poprawek i ulepszeń zarówno natury technicznej, jak i w samym gameplay'u. Co więcej, gra otrzymała szereg DLC i ostatecznie również nowe wydanie - Definitive Edition. Choć Pathfinder Kingmaker w dniu premiery trafił wyłącznie na PC, to w latach kolejnych gra zawitała również na konsole. Teraz tą samą drogę przejdzie kolejna produkcja Owlcat Games - Pathfinder Wrath of the Righteous.

Wiemy już, że najnowszy RPG w uniwersum Pathfinder zadebiutuje 2 września 2021 na PC. Deweloper, wraz z wydawcą, poinformował właśnie, że już na początku przyszłego roku po tytuł będą mogli sięgnąć również posiadacze konsol PlayStation 4 i Xbox One (gra będzie dostępna również na PS5 i Xbox Series X/S w ramach wstecznej kompatybilności). Konsolowa premiera Pathfinder Wrath of the Righteous odbędzie się dokładnie 1 marca 2022. Tą radosną wiadomość okraszono zwiastunem, który prezentuje nam główne cechy nadchodzącego RPG.

