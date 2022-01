Pathfinder: Wrath of the Righteous - najlepsza gra RPG 2021 z pierwszym DLC!

Znakomity RPG - Pathfinder: Wrath of the Righteous, już niebawem otrzyma pierwsze fabularne DLC.

Niewiele jest gier, które w zeszłym roku zrobił na nas takie wrażenie jak Pathfinder: Wrath of the Righteous. Dzieło studia Owlcat Games pokazuje, że nie potrzeba gigantycznego budżetu, aby stworzyć znakomitą, rozbudowaną i dopracowaną grę. Jeśli ukończyliście już swoją przygodę, to niebawem będziecie mieć istotny powód, aby powrócić do niezwykłego świata Golarion.

(fot. Owlcat Games)

Studio Owlcat Games ujawniło właśnie, że już 15 lutego 2022 roku ukaże się pierwsze fabularne DLC do Pathfindera: Wrath of the Righteous. Akcja dodatku o nazwie "Inevitable Excess" dzieje się tuż przed wielkim finałem głównej kampanii gry. Gracze będą zmuszeni opuścić świat Golarion i udać się w niezwykłą podróż, której celem będzie obrona kontinuum czasoprzestrzennego. W "Inevitable Excess" na graczy czeka nie tylko nowa historia, ale również potężne przedmioty, umiejętności i mityczne moce do zdobycia.

(fot. Owlcat Games)

Pierwsze DLC do Pathfinder: Wrath of the Righteous będzie dostępne zarówno w ramach "Przepustki Sezonowej", jak i jako samodzielny zakup. Niestety, ma też złe wieści dla sympatyków gier RPG. Owlcat Games poinformowało o konieczności przesunięcia premiery konsolowej wersji gry na drugą połowę 2022 roku. Przypomnijmy, że pierwotnie Pathfinder: Wrath of the Righteous miało ukazać się na Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5 już tej wiosny.

(fot. Owlcat Games) (fot. Owlcat Games)

Pathfinder: Wrath of the Righteous możecie dostać obecnie m.in. na Steam, GOG i Epic Games Store. Ten znakomity RPG możecie obecnie dostać o 20% taniej, co sprawia, że może być wasz już za około 140 zł.

