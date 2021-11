Pathfinder: Wrath of the Righteous otrzymało dwa darmowe DLC

Pathfinder: Wrath of the Righteous - znakomita gra RPG, właśnie otrzymała sporo nowej, darmowej zawartości.

fot. Owlcat Games

Pathfinder: Wrath of the Righteous to jedno z największych tegorocznych zaskoczeń. Rozbudowane, "staro-szkolne" RPG od studia Owlcat Games oczarowało recenzentów (w tym nas) i graczy. Twórcy gry postanowili podziękować graczom za wsparcie i znakomite przyjęcie produkcji w najlepszy możliwy sposób - oferując dodatkową, darmową zawartość.

Do gry trafiły właśnie dwa DLC. Pierwsze z nich - Faces of War, zawiera kilka nowych portretów, nowe fryzury, malunki wojenne, kolory włosów i rozszerzy bogate możliwości personalizacji postaci, które gra już posiada. Gracze będą mogli również powiększyć obraz postaci w menu ekwipunku, aby sprawdzić dokładniej przyjrzeć się swoim bohaterom.

Drugie darmowe DLC - Love Beyond Death, zawiera zadanie poboczne do piątego rozdziału głównego wątku fabularnego Wrath of the Righteous. Gracze odwiedzą nowy obszar Bear's Maw Shrine. Nasi bohaterowie zobaczą konsekwencje inwazji demonów, która miała miejsce w samym środku wesela.

Darmowe DLC są dostępne dla wszystkich posiadaczy gry na Steam, GOG i Epic Games Store. Co więcej, jeśli jeszcze nie posiadacie Pathfinder: Wrath of the Righteous, to z okazji Black Friday trwa właśnie promocja, w ramach której kupicie tego znakomitego RPG 15%.

Studio Owlcat Games nie po raz pierwszy pokazało jak powinno się dbać o swoje dzieła i społeczność gry.

