Pathfinder: Wrath of the Righteous - twórcy zapowiadają zbiórkę w serwisie Kickstarter

Studio Owlcat Games ujawniło pierwsze szczegóły, na temat niedawno zapowiedzianej gry cRPG - Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Studio Owlcat Games wydało w 2018 roku grę cRPG - Pathfinder: Kingmaker, która powstała w oparciu o popularny system "papierowych" gier RPG – Pathfinder. Pomimo licznych niedoróbek i błędów, produkcja ta przypadł do gustu zarówno graczom, jak i recenzentom. Niedawno doczekaliśmy się zapowiedzi drugiej gry Owlcat Games osadzonej w uniwersum Pathfinder - Pathfinder: Wrath of the Righteous, jednak dopiero dzisiaj poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat jej rozgrywki.

W Wrath of the Righteous po raz kolejny pokierujemy zarówno losami grupki bohaterów, jak i całych krain. W trakcie zabawy gracze będą musieli rekrutować ochotników do swoich armii, a następnie zadbać o ich odpowiedni rozwój i wyposażenie. Jest to o tyle istotne, że możliwe będzie wysyłanie armii na liczne wyprawy i bitwy, m.in. w celu zdobycia potężnych artefaktów dla naszych bohaterów.

Twórcy zapowiedzieli, że, podobnie jak w przypadku Kingmaker, będą potrzebowali wsparcia społeczności Pathfinder, aby mogli zrealizować swój projekt. W tym celu zostanie uruchomiona zbiórka w crowdfundingowym serwisie Kickstarter. Studio Owlcat Games będziecie mogli wesprzeć od wtorku, 4 lutego, wtedy to też oficjalnie wystartuje kampania.