Pathfinder: Wrath of the Righteous - zaprezentowano 30 minutowy gameplay

Pathfinder: Wrath of the Righteous, nadchodzący rpg od studia Owlcat Games doczekał się obszernego gameplay'u.

Jeśli nie przypadł wam do gustu gameplay z Baldur's Gate 3, to warto śledzić dalsze losy Pathfinder: Wrath of the Righteous, czyli kolejnego rpg'a z rzutem izometrycznym od Owlcat Games.

Pathfinder: Wrath of the Righteous to następca Pathfinder: Kingmaker z 2018 roku, w którym po raz kolejny przenosimy się do urokliwego świata fantasy z uniwersum Pathfinder. Na graczy czeka nie tylko kolejna ciekawa opowieść i bohaterowie, ale również nowe systemy gry i możliwości rozwoju postaci. Do sieci trafił właśnie pierwszy, tak obszerny, gameplay z produkcji. Możemy na nim zobaczyć m.in. jak prezentują się liczne starcia zarówno z pomniejszymi przeciwnikami, jak i potężnymi bossami.

Przypomnijmy, że wciąż trwa zbiórka na Wrath of the Righteous w serwisie Kickstarter. Twórcom udało się już zebrać ponad 1,5 miliona dolarów (z oczekiwanych 300 tysięcy), dzięki czemu do gry zawita mnóstwo dodatkowej zawartości, w tym: nowe klasy postaci, nowe rasy czy systemy gry (np. rozbudowany rozwój zwierzęcych towarzyszy i walka konno).

Premiera Pathfinder: Wrath of the Righteous planowana jest na lato 2021 roku.

źródło: Savage Gaming