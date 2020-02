Pathfinder: Wrath of the Righteous zebrało już ponad milion dolarów na Kickstarterze

Twórcy muszą w pośpiechu wymyślać kolejne cele dla społeczności gry.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy was o tym, że studio Owlcat Games uruchomiono zbiórkę funduszy na swoją kolejną produkcję - Pathfinder: Wrath of the Righteous. Już teraz można uznać, że akcja na portalu Kickstarter okazała się ogromnym sukcesem, bowiem przekroczono próg miliona dolarów. Dla przypomnienia - twórcy do zrealizowania projektu potrzebowali jednie 300 tysięcy dolarów.

Jak to zwykle bywa w przypadku takich zbiórek, studio Owlcat Games sporządziło listę celów do zrealizowania przez darczyńców. Za przekroczenie konkretnego progu finansowego, do gry wędrują kolejne nowości. Problem w tym, że Pathfinder: Wrath of the Righteous już teraz wyczerpało niemal wszystkie zaplanowane przez twórców bonusy.

Dzięki hojności graczy do gry dodatkowo zawitają:

Nowa klasa postaci - Warpriest

Nowy towarzysz - Woljif Jeto

Kolejna klasa postaci + walka konno

Nowy system gry, który pozwoli na rozczłonkowywanie przeciwników

Dwie nowe ścieżki rozwoju postaci - Złoty Smok i Swarm-That-Walks

Nowa rasa

System progresji dla zwierzęcych towarzyszy

Nowa klasa - Skald

Obecnie na liście celów pozostała już tylko ścieżka dźwiękowa, wzbogacona utworami skomponowanymi przez profesjonalną orkiestrę. Jednak w momencie pisania tego tekstu, brakuje do niego już zaledwie 1 tysiąca dolarów.

Studio Owlcat Games z pewnością ma teraz mały ból głowy, bowiem na szybko musi wymyślić kolejne rzeczy do odblokowania przez graczy, a przy okazji musi się upewnić, że będą oni je wstanie dostarczyć na premierę gry. Niestety, jak już niejednokrotnie się przekonywaliśmy, czasami sukces zbiórki okazywał się przytłaczać twórców. Miejmy nadzieję, że po doświadczeniu zebranym przy Pathfinder: Kingmaker, którą również ufundowano na Kickstarterze, Owlcat Games sprosta wyzwaniu i dostarczy nam grę wypełnioną po brzegi zawartością.

źródło: Kickstarter