Patriot P200 - dyski SATA SSD o wysokiej wydajności i pojemności w atrakcyjnej cenie

Firma Patriot postanowiła rozszerzyć swoją ofertę o kolejne dyski SSD typu SATA III. Nowe modele P200 dołączą do serii Burst od amerykańskiego producenta, a dzięki zastosowaniu nowych kontrolerów możliwe było zwiększenie ich pojemności nawet do 2 TB. Dyski Patriot P200 idealnie sprawdzać będą się w przypadku osób poszukujących taniego, wydajnego nośnika do komputera stacjonarnego lub laptopa.

Dyski SSD z serii P200 dostępne są w czterech pojemnościach: 256 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB. Modele od 256 GB do 1 TB wyposażone zostały w kontroler Silicon Motion SM2258XT (bez pamięci DRAM), natomiast najpojemniejszy 2 TB wariant otrzymał kontroler Maxiotech MAS0902A. Możemy tu liczyć na prędkości sekwencyjnego odczytu sięgające 530 MB/s i zapisu 460 MB/s, losowy odczyt 4K osiąga do 90K IOPS, a zapis 80K IOPS, więc osoby przesiadające się z HDD odczują tu ogromną poprawę w szybkości uruchamiania systemu i aplikacji, czasów wczytywania czy transferów. Warto też zwrócić uwagę na długą żywotność, gdyż wskaźnik TBW szacowany jest na do 1000 TB, MTBF na przeszło 2 mln godzin, a nie zabrakło także funkcji S.M.A.R.T.

Warto dodać, że nośniki oferowane są w standardowym rozmiarze 2,5 cala, a ich wysokość to jedyne 7 mm, co oznacza, że bez problemu zainstalujemy je nie tylko w desktopach, ale również smukłych laptopach. Duża pojemność oferowana w niskiej cenie sprawia zaś, że dyski P200 posłużyć mogą za wydajny magazyn danych, zapewniając dużo miejsca na pliki oraz wysoką efektywność w codziennej pracy czy podczas grania. Dyski Patriot P200 objęte są trzyletnią gwarancją producenta i oferują jeden z najlepszych na rynku stosunków wydajności do ceny. Ich ceny to 129 zł za 256 GB, 219 zł za 512 GB, 399 zł za 1 TB i 899 zł za 2 TB.

Specyfikacja:

Kontroler: SMI 2258XT(DRAMless) 256GB-1TB

Kontroler: Maxio MAS0902A(DRAMless) 2TB

Format: 7mm 2,5”

Interfejs: SATA III

Losowy odczyt 4K: 90K IOPS

Losowy zapis 4K: 80K IOPS

Sekwencyjny odczyt (ATTO): 530 MB/s

Sekwencyjny zapis (ATTO): 460 MB/s

MTBF: > 2 000 000 godzin

TBW: 256GB = 160TB, 512GB = 320TB, 1TB = 640TB, 2TB = 1000TB

Zakres temperatur: praca: 0 ~ 70°C, przechowywanie: -40 ~ 85 °C