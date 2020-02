Patriot P300 - pamięć SSD M.2 PCIe Gen3 x4 w budżetowym wydaniu

Dysk SSD Patriot o nazwie P300 jest następcą modelu Scorch. Ma oferować wysoką wydajność i uniwersalność, a jednocześnie być przystępny cenowo.

Partiot P300 to nośnik w standardzie M.2, korzystający z interfejsu Gen3 x4 NVMe, Zdaniem producenta powinien sprawdzić się zarówno w komputerach stacjonarnych, jak i laptopach. W Europie dostępny będzie w czterech wersjach, różniących pojemnością:

P300P - 1TBM28, cena ok. 660 PLN

P300P - 512GM28, cena ok. 400 PLN

P300P - 256GM28, cena ok. 200 PLN

P300P - 128GM28, cena ok. 150 PLN

Poza Europą dostępny ma być również model 2TB. Premiera wszystkich wersji została zaplanowana na marzec, jednak termin ten może ulec zmianie.

Patriot P300 korzysta z kontrolera PCIe Gen3 x4 NVMe, co umożliwia uzyskanie o 25% wyższych prędkości transferów danych oraz operacji IOPS w stosunku do intterfejsu PCIe3 x2. Dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na energię dysk powinien sprawdzić się w laptopach, umożliwiając dłuższy czas pracy na baterii. Producent deklaruje, że firmware P300 "zapewnia całkowitą kontrolę ścieżki danych i wsparcie ze strony technologii LDPC (low-density parity-check) ECC". Ma to zapobiegać uszkodzeniu danych i wpływać pozytywnie na wydajność. Model ten wspiera tryby oszczędzania energii APST, ASPM i L1.2.