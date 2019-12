Patriot VPR100 SSD RGB - wydajny dysk SSD M.2 z podświetleniem RGB

Patriot prezentuje nowego przedstawiciela Viper Gaming - podświetlany model SSD VPR100, skierowany do entuzjastów i wymagających użytkowników.

VPR100 to nośnik w formacie M.2 2280, dostępny w wariantach pojemnościowych 256GB, 512GB, 1TB oraz 2TB. Korzysta z interfejsu PCIe 3.0 x4 z protokołem NVMe 1.3. Kontroler Phison E12 umożliwia we wszystkich modelach odczyt sekwencyjny 3300MB/s. Zapis w przypadku 256GB to 1000 MB/s, przy 512GB jest to 2100 MB/s, a w najpojemniejszych - 2900 MB/s. Jak podaje producent, celem każdego z dysków SSD jest zapewnienie "bezkompromisowej wydajności w grach, edycji wideo czy renderingu 3D, a także codziennej pracy systemu", dlatego w tych modelach zastosowano inteligentny algorytm pamięci podręcznej SLC (Single Level Cell).

Niskoprofilowy, aluminiowy radiator VPR100 ma za zadanie utrzymywać niskie temperatury oraz przyciągać wzrok - jest to to pierwszy dysk typu PCIe M.2, oferujący personalizację podświetlenia RGB. Potrzebna jest do tego aplikacja VIPER RGB 2.1, w której można wybrać jeden z pięciu profili oświetlenia - każdy z ośmioma trybami, np. "bicie serca". Dysk można zsynchronizować z podświetleniem od producentów płyt głównych, dopasowując go wizualnie do całości. Każdy dysk wyposażono w zewnętrzny sensor termiczny (External Thermal Sensor), chroniący przed przegrzaniem, co przekłada się na żywotność podzespołu.

Dyski Viper Gaming VPR100 wkrótce znajdą się w sprzedaży w cenach

VPR100 2 TB: ok. 1600 zł

VPR100 1 TB: ok. 800 zł

VPR100 512 GB: ok. 500 zł

VPR100 256 GB: ok. 320 zł

Każdy z dysków zostanie objęty 5-letnią gwarancją producenta.