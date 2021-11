Patriot prezentuje nowe pamięci Signature DDR5. Moduły nowej generacji dla platformy Alder Lake

PATRIOT, producent pamięci, dysków SSD i nośników danych typu flash, prezentuje nową serię wysokowydajnych modułów DDR5. Ich premiera odbędzie się jeszcze w listopadzie. Pamięci RAM DDR5 dostarczają ok. 75% wyższą wydajność w porównaniu do podobnych podkręconych modułów DDR4.

Zestaw pamięci Signature DDR5 zapewnia wysoką częstotliwość taktowania 4800 MHz i 5200 MHz, a w przyszłości planowane są również wersje o prędkościach do 8400 MHz. Pojedyncze moduły są dostępne w różnych pojemnościach, od 8 do 64 GB, a w planach są nawet wersje do 256 GB. Nowe pamięci to doskonały wybór dla integratorów systemów oraz osób, które chcą zbudować nową platformę na bazie procesorów Intel Core 12. generacji (Alder Lake) w oparciu o technologię DDR5.

Współpracujemy z producentami płyt głównych, aby zapewnić doskonałą stabilność i kompatybilność naszej linii pamięci DDR5 z najnowszymi procesorami Intela (Alder Lake) dla komputerów stacjonarnych i platformami Z690 - Roger Shinmoto, wiceprezes PATRIOT Memory

Stabilność i jakość wykonania to kluczowe cechy udanej pamięci DRAM, dlatego każdy moduł Signature DDR5 ma wbudowane czujniki termiczne do monitorowania temperatur i ochrony przed problemami termicznymi oraz lepszego ogólnego raportowania. 8-warstwowy czarny laminat poprawia integralność sygnału, a najnowszy ECC (Error-Correcting Code) dodatkowo zwiększa dokładność przetwarzania danych i ogólną stabilność systemu.

W rezultacie pamięć PATRIOT Signature DDR5 to mądry wybór dla wszystkich osób budujących nowe zestawy PC i chcących rozszerzyć swoją pamięć systemową DDR5. Oferuje przy tym szeroki zakres pojemności i konfiguracji oraz umożliwia użytkownikom maksymalne wykorzystanie możliwości nowych platform Alder Lake i Z690.

Pamięć PATRIOT Signature DDR5 jest objęta dożywotnią gwarancją i będzie dostępna u partnerów jeszcze w listopadzie 2021 roku.

Sugerowane ceny poszczególnych modułów prezentują się następująco:

Pojedyncze moduły

PSD516G480081 - 16 GB DDR5-4800 (jednostronne) - 659 zł

PSD58G480041 - 8 GB DDR5-4800 (jednostronne) - 349 zł

PSD516G48002 - 16 GB DDR5-4800 (dwustronne) - 659 zł

PSD532G48002 - 32 GB DDR5-4800 (dwustronne) - 1329 zł

PSD58G520041 - 8 GB DDR5-5200 (jednostronne) - 369 zł

PSD516G52002 - 16 GB DDR5-5200 (dwustronne) - 689 zł

PSD516G520081 - 16 GB DDR5-5200 (jednostronne) - 689 zł

PSD532G52002 - 32 GB DDR5-5200 (dwustronne) - 1379 zł

Zestawy

PSD532G4800K - 32 GB (2x 16 GB) DDR5-4800 - 1329 zł

PSD516G4800K - 16 GB (2x 8 GB) DDR5-4800 - 709 zł

PSD532G5200K - 32 GB (2x 16 GB) DDR5-5200 - 1379 zł