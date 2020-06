Patriot zapowiada PXD M.2 PCIe Type-C - zewnętrzny dysk SSD PCIe nowej generacji

Nowy dysk firmy Patriot jest w stanie osiągnąć transfer danych 10Gb/s.

Patriot zaprezentował dysk PXD M.2 PCIe Type-C External SSD. Pamięć wyposażona została w kontroler PCIe Gen3x4 i ma wsparcie dla standardu SuperSpeed USB, co może umożliwić osiągnięcie prędkości transferu danych do 10 Gb/s. Jak podaje producent, dysk jest rozwiązaniem łączącym zalety pendrive USB 3.2 i wysokowydajnego dysku bazującego na interfejsie PCIe. Stanowi coś pośredniego pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym dyskiem SSD. Powstał z myślą o zastosowaniach profesjonalnych, ale nie ma powodu, aby nie korzystać z niego w domu, np. jako rozszerzenie pamięci konsoli. Dysk będzie dostępny w trzech pojemnościach: 512GB, 1TB oraz 2TB.

Dysk Patriot PXD sprzedawany będzie w zestawie wraz z dwoma kablami - USB typu C do USB typu A oraz USB typu C do USB typu C. Dzięki temu bez problemu można go podpiąć do desktopów, laptopów czy MacBooków. Połączenie to zwykłe plug'n'play - nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania. Ponieważ obudowę wykonano z aluminium, urządzenie cechuje wysoka odporność, dlatego bez problemu można z nim podróżować. Nie ma problemu z zabraniem go w podróż, ponieważ wymiary dysku to 10 x 3 cm, a waga to zaledwie 35 gramów.

Patriot udziela na PXD M.2 PCIe Type-C External SSD 3-letniej gwarancji. Dysk trafi do sklepów 12 czerwca. Podane poniżej ceny powinny sukcesywnie spadać wraz z kursem dolara: