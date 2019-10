PayPal pierwszą zagraniczną platformą płatniczą w Chinach

Chiny znane są ze swojej informatycznej izolacji od reszty świata. Jednak bank centralny tego kraju udzielił licencji na działanie na jego obszarze platformie PayPal.

Ludowy Bank Chin (który podobno pracuje nad państwową kryptowalutą) , zgodził się na to, aby PayPal Information Technologies Co. wykupiło 70% akcji Guofubao Information Technology Co. (GoPay), które posiada licencję na obsługę płatności elektronicznych w Chinach. Tym sposobem stało się pierwszą nie-chińską firmą, która będzie mogła działać na terytorium tego kraju. Transakcja ma zostać sfinalizowana w ostatnim kwartale bieżącego roku. Szczegóły finansowe nie zostały podane do wiadomości publicznej.

Gopay otrzymał od Banku licencje na płatności mobilne, online oraz przelewy zagraniczne, więc PayPal - będący amerykańska firmą - zyska te same uprawnienia. Warto zauważyć, że Ludowy Bank Chin już w ubiegłym roku ogłosił załagodzenie polityki izolacji, co wiąże się z dopuszczaniem firm trzecich ze świata do systemu finansowego. Dlatego można się spodziewać, że w ślady PayPal pójdą inni - a ponieważ jest to rynek z ponad miliardem klientów, stanowi atrakcyjny cel dla każdej instytucji finansowej.