PayPal wycofuje się z Libra Association

Dwa dni temu podawaliśmy, że duże marki wspierające kryptowalutę Facebooka rozważają wycofanie się z interesu. Dzisiaj oficjalnie ogłosił to PayPal.

A konkretnie podał do wiadomości wycofanie się z Libra Association, czyli organizacji non-profit, która ma sprawować kontrolę nad kryptowalutą. W jej skład wchodziło 28 uznanych, globalnych marek, w tym Visa - każda z nich musiała zadeklarować zainwestowanie minimum 10 milionów dolarów w rozwój kryptowaluty oraz dostosować swoje usługi do jej obsługi. Równocześnie PayPal poinformował, że nadal wspiera pomysł powstania Libry oraz nie obawia się pojawienia tej waluty, chce jednak skupić się wyłącznie na rozwoju swoich usług. Co ciekawe, David Marcus, który jest jedną z głównych osób odpowiedzialnych za rozwój Libry, był wcześniej szefem PayPal. Zapewne dlatego firma nie wycofała się całkowicie, a jedynie ze sprawowania kontroli na kryptowalutą.

Dante Disparte, rzecznik Libra Association, wydał oświadczenie, w którym przyjął decyzję PayPal ze zrozumieniem i podkreślił, że nie zmienia to planów oraz założeń związanych z Librą. Facebook rozpoczął ponadto kampanię informacyjną, mającą przekonać rządy i instytucje finansowe, że Libra nie będzie "dziką", pozbawioną kontroli walutą. Ale czy za PayPalem pójdą inni? Ponieważ debiut Libry planowany jest na przyszły rok, powinniśmy przekonać się o tym w przeciągu kilku kolejnych tygodni.